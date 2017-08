PN en SDE desmantela banda, ocupa armas y recupera motocicletas

SANTO DOMINGO ESTE.- Miembros de la Policía Nacional apresaron a cuatro individuos, integrantes de una poderosa banda que se dedicaba a despojar a ciudadanos de sus motocicletas, celulares y otras propiedades, que operaba en sectores de Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, recuperando varias motocicletas, dos armas de fuego y 10 equipos telefónicos.

Al dar a conocer la información, la Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía identificó a los detenidos como los ex agentes Gilberto Marte Ozuna y John Byron Soto Palacio, Leny Leonel Espinosa y Erick Anyelo Sánchez Peñaló, todos de 23 años de edad y residentes en el sector Guachupita, del Distrito Nacional.

La Policía informó que Marte Ozuna fue el primero en ser detenido, próximo al mercado del sector Los Mina, cuando junto a sus compañeros de fechorías, despojaron a un ciudadano de un celular, una cadena de oro y la motocicleta marca Jincheng, color negro, sin placa, chasis No. LJCPAGLF9H1000754, que ya fue recuperada.

Al momento de su detención, a este individuo se le ocupó un revólver No. 303064, cuya marca y calibre son ilegibles.

Tras ser cuestionado por oficiales investigadores de la Policía, adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, Marte Ozuna identificó a los demás integrantes de la banda, que posteriormente fueron detenidos en una serie de operativos efectuados en diferentes sectores de este municipio.

Al ex raso Byron Soto se le ocupó una pistola marca Sigsaur, cal. 9mm. no. 57c007332, con su cargador y tres cápsulas, un celular y la motocicleta marca Yamaha RX115, color negra, placa No. K0765854, chasis ilegible.

A Sánchez Peñaló, cuatro celulares y una motocicleta marca Bajaj Platina, color negra, sin placa, chasis No. MD2A76AZ5HW41460.

Mientras que a Espinosa se le ocupó dos celulares y una motocicleta marca Jincheng, color negro, sin placa, chasis No. LJCPAGLH2G1000790.

La Policía dijo que los antisociales han sido identificados por víctimas y testigos de sus acciones delictivas y en las próximas horas estarán siendo puestos a disposición de la justicia a través del ministerio público.

Informó que las investigaciones continuarán abiertas a fin de localizar a otros posibles integrantes de la desmantelada banda.