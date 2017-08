Encuestadora regional mide a Danilo, al PLD y al PRM

Estudio de la encuestadora IDEAME señala en SFM Danilo Medina tiene 40% de aprobación y hay empate PLD-PRM

Santo Domingo.- Según un estudio del Instituto Dominicano de Estudios Aplicados, Mercadeo y Encuesta (IDEAME), al cumplirse el primer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, casi un 40% del electorado de este municipio aprueba su gestión, mientras en un significativo cambio con respecto a los comicios generales del año pasado se produce un virtual empate en la preferencia por los partidos De la Liberación Dominicana (PLD), y el opositor Revolucionario Moderno (PRM).

Otro hallazgo del estudio es un nuevo posicionamiento electoral que tendría Alianza País, entidad que figura por encima de los Partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y del Revolucionario Dominicano (PRD) .

El estudio de la firma IDEAME fue realizado el 8 del corriente mes, con una muestra de 900 entrevistas. Fue realizado por encargo de empresarios locales interesados en tomar el pulso político actual en la cabecera de su provincia Duarte.

Preferencia partidos. En lo relativo a la preferencia por partidos, el PRM figura con una ligera ventaja al ser favorecido por un 41.1% frente al 40.8% del PLD, un empate técnico al ponderarse el más o menos 2.5% de error muestral de la encuesta.

El apoyo a otros partidos se desglosa en 3.4% en favor de Alianza País; 2.4, Partido Reformista Social Cristiano; 2.1, PRD; 5.9 no prefiere a ninguno, y el 4.3 que dijo no saber o no responde.

La encuesta ponderó también la simpatía al interior del PRM, donde Luis Abinader alcanza un 85.9% frente al 14.1% del expresidente Hipólito Mejía. Ambos dirigentes se proyectan como los competidores por la nominación presidencial del principal partido opositor para las elecciones de 2020.

La importancia de San Francisco de Macorís se debe a su condición de capital de la productiva región nordeste, que ocupa el octavo lugar en peso electoral, con 167 mil empadronados.

En una nota enviada a este medio, se señala que Plinio Robles Otáñez, economista y mercadólogo, es el administrador de IDEAME. Se define como consultor de campañas municipales y congresuales, y en los últimos ocho años ha prestado servicios profesionales también a candidatos presidenciales.