La genialidad de un zurdo en RD y en el mundo

Por ANDREA SANCHEZ

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, pero independientemente de la fecha, consideramos útil el compartir datos valiosos sobre estas personas que se caracterizan físicamente por el uso del brazo y la mano izquierdos: Entre un 10% y un 15% de la población es zurda. Su existencia no está determinada por la raza, ni el sexo ni su lugar geográfico: quizá usted lo sea, o su padre o su compañero de trabajo.

El halo de misterio que envuelve a los que escriben con la mano izquierda les ha relacionado con la creatividad, genialidad la pintura, la música y la introversión,

Hay algo en lo que la mayoría de los expertos están de acuerdo: los zurdos tienen ventaja en deportes individuales como tenis, boxeo o algunas posiciones de béisbol.

El lingüista Rik Smits explica en su libro The Puzzle of Left-handedness (El enigma de ser zurdo) que los atletas (tanto diestros como zurdos) normalmente entrenan con oponentes diestros. Cuando se enfrentan a un zurdo, se pueden adaptar muy bien, pero para los diestros es una gran desventaja. “Se ven forzados a participar en una lucha asimétrica para la que no están preparados contra un oponente que es experto en enfrentarse a este tipo de asimetría”, explica Smits.

Según un estudio francés, los zurdos constituían únicamente el 3% de la población en las sociedades primitivas más pacíficas, pero eran un 27% en las más violentas. ¿Por qué? La respuesta se remonta a la idea de que las personas zurdas tienen una cierta ventaja física. En las sociedades violentas, los zurdos se beneficiaban del puñetazo inesperado con la mano izquierda.

A las personas zurdas se les suele considerar creativas, pero muchos estudios dicen que es difícil de cuantificar. Puede que este rumor se deba a un estudio de 1995 que afirmaba que los hombres zurdos solían tener más “pensamientos divergentes” que los diestros, lo que significa que, a la hora de resolver un problema, tienen en cuenta más opciones de las que ya hay disponibles.

Por sencillas que sean, todo el tiempo tenemos que tomar algún tipo de decisión, la diferencia con los zurdos es que no dudan tanto en su respuesta, son concretos. De acuerdo con investigadores de la Universidad de Abertay, la gente que usa la mano izquierda se toma más su tiempo a la hora de hacer tareas desconocidas y piensan más las consecuencias. Esto se debe a que la mayoría de cosas en el mundo están diseñadas para la gente diestra y fuerzan a los zurdos a pensar más.

A los zurdos les gusta debatir, discutir sobre un tema es su mayor entretenimiento y aún más si tienen alguna afinidad con la política.

Según investigadores del Instituto Max Planck de Psicolingüística en Nijmegen, Holanda, nos inspiran más confianza los gestos hechos con la mano derecha. Cuando vea a un político en televisión analice sus gestos y se dará de cuenta que el efecto espejo es el que causa esta sensación ¿Por qué cree que Obama ganó las elecciones?

La obsesión por la perfección de los zurdos ha sido responsable de la creación de grandes maravillas en el mundo pero el carácter de los zurdos es digno de análisis, a estos hay que tenerles paciencia o en dado caso dejarlos tranquilos cuando están incomodos, dejar que se les pase la molestia para luego tratar de convencerlos. La razón es que ellos no suelen quedarse en un solo hemisferio del cerebro, se mueven de un lado a otro lo que hace que no logren controlar ni gestionar de la mejor manera sus emociones. De ahí que una cantidad de personajes de la historia de carácter muy fuerte han sido zurdos.

Entre la lista de famosos zurdos encontramos a Leonardo Da Vinci, Henry Ford, , Woody Allen, Charlie Chaplin, Robert de Niro Benjamin Franklin, Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Winston Churchill, Diego Armando Maradona, Fidel Castro, Bill Clinton, Ronald Reagan, Tom Cruise, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Julia Roberts, Sylvester Stallone, Adolfo Hitler, Osama Bin Laden, George Bush ,Rafael Nadal, Barack Obama

En la Republica Dominicana, zurdos destacados son en el deporte el jugador de Grandes Ligas, David Ortiz, el lanzador Francisco Liriano, en la política, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, Franklin Almeyda y el ex dictador Rafael Leónidas Trujillo. En el área artística, la actriz Nashla Bogaert, el productor de televisión y presidente de la Fundación Todo es Posible, Ángel Puello, que realiza campañas permanentes a favor de que los zurdos vivan en un mundo más cómodo.