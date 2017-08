Politóloga Olaya Dotel llama a educación a priorizar en sus inversiones

La politóloga Olaya Dotel habló sobre la economía dominicana. Expresó que la economía ha tenido dificultades debido a que no se ha revertido en una mejora sustancial de la calidad de vida de la gente. Se refiere a que tenemos una economía concentradora de la riqueza basada en bajos salarios cuya competitividad se produce a partir de mantener bajos niveles salariales.

Habló de un modelo económico donde la riqueza que se produce queda en pocas manos. Detalló que las actividades que más han crecido en los últimos años son minería e intermediación bancaria. Afirma que a pesar de que la minería ha crecido, pero esta no da empleos formales.

El modelo económico en términos generales, nos ayuda a producir una mayor cantidad de empleos formales y por supuesto esto mejora la calidad de vida de la gente. En cuanto a políticas sociales, se refirió al caso de salud y educación.

Por ejemplo en educación se aplazó por mucho tiempo lo que era la inversión en formación docente. Sobre el tema, se discutió si la inversión otorgada a la creación de mejores aulas podría contrarrestar la inversión otorgada a la formación docente.

Aunque se tengan aulas, pero si no hay buenos maestros de que vale. También comentaron sobre las tandas extendidas, y al referirse al tema dijo Dotel: ¨El dinero del pueblo tiene que ser invertido de una manera eficiente y eficaz¨. La mejor manera de utilizar este dinero y mejorar la economía de manera eficaz debía ser invertida en elevar las competencias de los maestros.

Este llamado de atención al ministerio de Educación salió a relucir en la entrevista ofrecida por Dotel al espacio ¨Pantalla Abierta¨, transmitido este Martes 15 de agosto, en horario de seis de la mañana en el canal Bajo Techo tv canal 36.