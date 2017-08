República Dominicana obtuvo corona Miss Mundo Latina USA 2018

“Nueva gerencia del Miss Mundo Latina USA celebra con esplendor la décimo tercera versión del certamen internacional de belleza integral de la mujer Latina”

Orlando, FL.- Con gran esplendor se celebró la coronación de las nuevas soberanas de la belleza Latina en el Miss Mundo Latina USA 2018, bajo la dirección y liderazgo de la destacada comunicadora y coach Marta Matty Frías como nueva presidenta, y la empresaria Lily de Jesús como vicepresidenta.

Las candidatas provenientes de diferentes estados de USA, y diversos países latinos, se dieron cita en el Wyndham Resort para salir victoriosa como la nueva Miss Mundo Latina, la dominicana Francis Bautista, país que por segunda vez en diez años celebrándose en Orlando, gana la corona.

En el evento se reconoció al comisionado de Orlando, Tony Ortiz por su apoyo al desarrollo de la comunidad Latina, así como a la presidenta del periódico La Prensa, Dora Casanova Nelson como Mujer orgullo Latino. Asimismo, de la mano del comisionado Ortiz, las nuevas propietarias recibieron la proclama como el certamen con propósito de la mujer Latina.

La primera finalista del MML USA fue Catherine Cybulkiebics de Miami, la ganadora en la categoría Señora o Mrs. fue la venezolana Mercedes Méndez, en la categoría de Teen la puertorriqueña Ketzia Rosa, y coronando por primera en este certamen seleccionaron como Miss Mundo Latina Turismo a la venezolana Nahikary Balza.

El evento que promueve la belleza integral de la mujer, sirvió como escenario para el lanzamiento nacional de la novel cantante T’Lia quien tiene como manager al famoso cantante Robert “Kool” Bell de la afamada banda norteamericana “Kool and the Gang”.

Las participantes abrieron el show bailando la canción oficial del certamen, con bellos vestidos auspiciado por la prestigiosa marca de Keratina Naturia Professionals, desfilaron con los trajes de baños de la diseñadora Katherin García, con el estilismo Vivi Maldonado y el maquillaje de Glam Squasd. Asimismo, las candidatas tuvieron la oportunidad de visitar la tienda MACYS y recibir regalos, unos entrenamientos sobre imagen, estilo y cuidado de la belleza.

La nueva soberana del Miss Mundo Latina USA participara en el prestigioso certamen internacional, Reina Hispnoamericana en Bolivia, y recibirá una beca para estudiar asistente dental, en la escuela Ballet Dental School, entre otros atractivos premios.

En la parte artística del evento, los destacados artistas Eric Ale desde la ciudad de Miami, y Jensee desde la ciudad de Tampa, estuvieron deleitándonos con su talento y su contagioso ritmo.

Haciendo honor al MML USA, por primera vez, el “Orlando Eye” se vistió con los colores del certamen, azul y blanco en honor a las candidatas que participaron en MML USA 2018 y por su 13 aniversario.

Parte de los fondos recaudados por los votos de internet para Miss Fotogénica serán donados para la organización Nuevo Sendero que lucha en contra de la violencia doméstica y el abuso sexual en la comunidad.

Frías y De Jesús, dijeron que inicia una nueva era del certamen orientada a promover la belleza integral de la mujer, y que la misma sirva de propósito para server a la comunidad y promover la confraternidad. La fundadora del evento la empresaria, Kate Núñez, quien paso su legado a la nueva administración, se dedicara en lo adelante a la industria de la aviación, y preparar su colección de traje de baño Kate D’Leon.

Los miembros del jurado lo integraron distinguidas personalidades de la ciudad de Orlando y Miami, entre ellos Luis Martínez, Maritza Beltrán, Tamisha Mejía, Rafael Matos, Carlos Martin, Katherine García, Yesenia Toribio, entre otros.

El evento es presentado por Naturia, y patrocinado por, Orlando Eye Coca Cola, Macys, Forest Lake Law, Universal Mortage, La Prensa, Oi2 97.1 FM, Solution insurance, Betty de la Vega, La Rosa Realty, Ballet Dental School, Mangos Tropical Café, Longwood Events, Nature Wax Spa, Katherin García Swim Wear, Vivi Maldonado, Glam Squash Make up, Sutra, Univisión Orlando, New York Life, Best Luxury Transportation, El Sol de la Florida, EV Orlando, Osceola Star, entre otras importantes empresas, medios de comunicación, y marcas.

El público seleccionó a Elvireliza Alonzo como Miss Fotogénica. Para más información visite www.missmundolatina.com.