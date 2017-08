Rosario afirma Merca Santo Domingo proyecta ventas por más de RD$4,000 MM

Santo Domingo (16 de agosto de 2017).- El vicepresidente Ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), calificó este miércoles como irresponsable la denuncia de supuestas acciones intimidatorias de parte de la administración del Merca Santo Domingo con el objetivo de evitar que cualquier problema que afecte esa plaza se difunda en los medios de comunicación.

Ricardo Rosario, dijo que la acción es mal intencionada y no tiene otro objetivo que no sea desmeritar los logros alcanzados en el Merca Santo Domingo, centro que proyecta venta para este año que superan los RD$4,500 millones.

El dirigente comercial manifestó que durante la administración del ingeniero Claudio Jiménez se han puesto empeño en garantizar la seguridad dotado de cámaras de seguridad toda las áreas del Merca Santo Domingo, además de que se han mantenido los niveles de inocuidad, limpieza y precios, lo que se traduce en un ahorro de más un 35% para a los consumidores respecto a otros establecimientos.

“Me siento muy sorprendido y a la vez indignado, ya que he sido un defensor del Merca Santo Domingo desde que inició y lo veo en esta denuncia es el interés de dañar el trabajo de una administración que proyecta vender este año más de 4,500 millones de pesos, ya que sus ventas antes de esta administración apenas alcanzaban los 800 millones”, explicó el expresidente de la Fenacerd.

Rosario señaló que Jiménez, como productor agroindustrial, comercializa piñas en mercados internacionales debido a la alta calidad y la demanda que muchas veces supera sus posibilidades de oferta.

Destacó que recibe informaciones de que actualmente existen centenares de comerciantes con solicitudes para obtener un lugar en el Merca, muchos de ellos con más de dos años en lista de espera.

Sin embargo, dijo que la administración de Jiménez no ha tocado un sólo local y que los comerciantes que venden en el situado de productores son coyunturales, ya que el Merca Santo Domingo es una central de mayoristas “y si bien es cierto que aún no está trabajando a toda capacidad, se debe a decisiones que no se pueden tomar de forma unilateral”.

“Actualmente hemos visto como se ha ido desarrollando el negocio, resultando un atractivo para colmados, supermercados, hoteles restaurantes y hasta para la consolidación de exportaciones hacia las isla, como Curazao, Aruba, entre otras del Caribe”, expresó el comerciante.

Rosario llamó a la opinión pública a desoír esas denuncias irresponsables porque, además de no dar la cara y cifran sus informaciones en situaciones irreales con el único objetivo de hacer daño.