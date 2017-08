El mono “Baquí” será anfitrión de Barranquilla 2018

Los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 dieron a conocer a quien será su imagen, su mejor cara, su anfitrión. ‘Baqui’ el mono tití cabeciblanca es desde hoy la figura que representa a las justas y a los barranquilleros en el año previo al inicio de las competencias.

La presentación oficial del anfitrión de las justas se celebró en el Hotel Dann Carlton y contó con la presencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub; el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de La Rosa, el director de los Juegos, Daniel Noguera de La Espriella; el presidente de la Odecabe, Steve Stoute; la directora Nacional de Coldeportes, Clara Luz Roldán; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; la medallista olímpica Ingrit Valencia, el marchista Éider Arévalo, quien se coronó como campeón mundial de marcha 20 kilómetros en Londres el domingo pasado, los miembros del Comité Ejecutivo de Odecabe, entre otros.

‘Baqui’ va a preparar a toda la ciudad para el gran evento y va a acompañar a grandes y chicos durante los días competencia con toda la energía que caracteriza a su especie.

Nuestro anfitrión no es una mascota, es un barranquillero más. Y por ende, es alegre, divertido y con un saludo particular que se oye a kilómetros. Como el resto de su especie, representa un animal que tiene su hogar en nuestras tierras, que vive en comunidad como nosotros y que es todo un atleta de los bosques. Salta, corre y se mueve con una agilidad tan increíble, que no tiene nada que envidiarles a los atletas que va a convidar en Barranquilla, su casa.

La decisión de designar al tití cabeciblanca como anfitrión de los Juegos es solo una muestra más del compromiso de Barranquilla, el departamento del Atlántico y la Región Caribe con la fauna y el medio ambiente.

Preservar una especie en peligro de extinción, crear conciencia entre los habitantes del riesgo que representa sacar a estos animalitos de su hábitat, hacer un llamado para erradicar la tala de árboles en las zonas donde éste habita, evitar su comercialización, son los principales objetivos de la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.

En el acto de presentación de Baqui, el alcalde Alejandro Char impuso la medalla del orgullo barranquillero a los deportistas Ingrit Valencia, Éider Arévalo y al primer medallista olímpico de Colombia, el barranquillero Helmut Bellingrodt.

“Vivimos orgullosos de nuestros deportistas, los de ayer y los de hoy, por eso los homenajeamos y los hacemos partícipes de nuestros juegos”, expresó el burgomaestre.

También destacó que, gracias a las justas, Colombia va a quedar para siempre en el corazón de los centroamericanos. “Ser anfitrión es una gran responsabilidad, todos los barranquilleros debemos poner nuestra mejor cara, acompañada de una gran sonrisa”, puntualizó.