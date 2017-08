Gobierno ha triplicado proveedores en cinco años

Ramóm Tejada Holguín explicó que el Gobierno de Danilo Medina en estos 5 años ha triplicado los proveedores del Estado. Hemos pasado de tener 15 mil proveedores a casi 70 mil.

Recxordó que la gente no quería ser proveedora del Estado porque se le pagaba tarde o no se le pagaba. En este momento eso ya no pasa.

Las declaraciones del director de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia. Ramón Tejeda Holguín fueron ofrecidas en el programa El Día, trasmitido por el canal 11.

Tejada Holguín aseguró que se está avanzando en la dirección correcta. “Proyectos del período pasado en este último año se están complementando”.

La Jornada Escolar Extendida continúa avanzando, ya suman 1 millón 400 mil niños en este modelo educativo. A su vez, se trabaja en mejorar la calidad educativa. Se hace seleccionando a los mejores estudiantes para prepararse como futuros profesores, indicó.

República Digital, otra promesa cumplida

El presidente ha ido cumpliendo lo que prometió en el 2012, señala Tejada Holguín. Se refirió al caso de la puesta en funcionamiento del proyecto República Digital. Su objetivo es usar la tecnología de la información y la comunicación para el beneficio de la gente. Esto, tanto en el ámbito escolar como en establecimientos gubernamentales para una mayor transparencia.

Ya se está implementando un plan piloto en las escuelas. “El gobierno de Danilo Medina no se detiene, avanza”, enfatizó.

911: paradigma de América Latina

Pero no podemos olvidarnos del 911, señaló. Un proyecto que mucha gente decía que iba a ser imposible y hoy en día la mitad de la población tiene acceso.

“El 911 se ha convertido en un paradigma de América Latina”. “Vienen de fuera para fijarse y tomarlo de ejemplo”, indicó Ramón Tejada Holguín.

Visitas Sorpresa, una solución

Otro proyecto estrella del Gobierno son las Visitas Sorpresa. “Esa cercanía que el Presidente mantiene con el pueblo cada domingo es aclamada”.

Sostuvo que de ellas salen numerosos proyectos productivos cada semana, permitiendo a la gente salir de la pobreza. Las Visitas Sorpresa son una manera de fomentar la asociatividad y el cooperativismo, precisó.