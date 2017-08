Terror hipermediatizado en Barcelona

Por Rafael Morilla Rodríguez.-“El terror engendra terror, presto siempre a convertirse en contraterrorista terror: inacabable dialéctica de la violencia”. José Luis Aranguren

Denunciamos con absoluta contundencia que se masacre a civiles inocentes, de forma aleatoria, para verdaderas campañas de ingeniería psicológica social. Porque esto ya no huele… HIEDE.

Hemos de constatar ‘casualidades’ muy oportunas que nos parecen más que inquietantes. A todos deberían ponernos en alerta. Otras reflexiones nos sumen en profunda aflicción.

El Daesh, organización armada por algunos beligerantes Estados ‘occidentales’, se ha atribuido la autoría del atentado.

Otra vez aparece la documentación del presunto responsable en el lugar de la barbarie, en este caso dentro de la furgoneta con la que se perpetró el abominable crimen.

De nuevo los supuestos ‘yihadistas’ aparecen relacionados con sórdidos actos delictivos de vulgares chorizos. Un perfil que nada tiene que ver con el del fanático religioso.

El día anterior se produjo una explosión en la tarraconense Alcanar, la cual según parece estaría relacionada con la masacre de Las Ramblas… ¡con media docenas de ‘mossos’ heridos allí! La confusión se revela en su máxima crudeza y algunas autoridades no dan más explicación que la aparente incitación a criminalizar a toda o la mayor parte de la población musulmana, olvidándose de que es ésta la que ha sufrido con diferencia el mayor número de víctimas en todo el mundo.

A pesar de estar en una situación de alerta antiterrorista de nivel 4 y de producirse aglomeraciones turísticas estivales en ciudades y pueblos costeros, áreas comerciales, paseos marítimos, conciertos, etc, no se han instalado bolardos en lugares de máxima afluencia, como Las Ramblas. Tampoco parece haber más presencia disuasoria de seguridad privada o pública. Se dirá que es para ‘no alarmar’ o por causa de ‘la imagen’, pero esas no se pueden aceptar como razones cuando están en juego vidas humanas.

Resulta cuanto menos chocante que la escoria mercenaria del Daesh golpee Catalunya, en pleno pulso con el centralismo, cuando en su repulsiva ‘lógica’ criminal, si se trata de atacar al Estado que les combate, podría haber atacado por ejemplo Madrid, instalaciones militares o áreas cercanas.

Denunciamos la campaña mediática masiva que se ha realizado en los últimos meses, especialmente en Catalunya, condicionando a la opinión pública para predisponerla en pro de la islamofobia, el racismo y posiciones belicistas.

Si se agrede con extrema brutalidad en el interior del Estado español, puede llegar a pensarse que las macrobases norteamericanas de Rota y Morón nos convierten a todos los ciudadanos en objetivo, o susceptibles de ‘daño colateral’, por parte de todo tipo de enemigos, guerras y cloacas del Imperio, por lo que ahora más que nunca deben desmantelarse con urgencia.

Parece extraña la dedicación exclusiva de las cucarachas sicarias del Daesh contra víctimas al azar, sin importarles que entre ellas puedan haber personas de su misma confesión religiosa, y sin embargo nunca afecten a políticos o representantes del poder financiero o empresarial.

Produce verdadero asco que se utilice la apelación a los instintos más bestiales de odio y venganza, prodigándose los media y particulares desaprensivos en sacar morbosas imágenes de primeros planos sangrientos de los damnificados… ¿eso no es precisamente lo que desea cualquier terrorista y supone hacerles el juego?

Subrayemos que a poco más de tres semanas de la multitudinaria Diada se produce un atentado de consecuencias previsiblemente desmovilizadoras. ¿Los terroristas aparte de locos son tontos y combaten al adversario de su enemigo…?

Haremos hincapié en que a menos de un mes y medio del referéndum por la autodeterminación de Catalunya, este atentado implica que el Estado centralista militarice y aumente la presencia policial en áreas neurálgicas de Catalunya, con la excusa de la ‘seguridad’. Así de rebote se consigue que sacar urnas el 1-O se vuelva inviable.

Provoca estupefacción que la catalonofobia – paralela por cierto al desprecio por todo lo andaluz de la mayoría de los nacionalistas españoles – de la noche a la mañana haya dado paso al ‘toda España es Barcelona’ proclamado por el hijo del rey de Franco. El ‘no se os puede dejar solos’ del carnicero de El Ferrol retorna a la palestra, en forma de tragedia y farsa al mismo tiempo.

Repugna toda humana condición la utilización ‘política’ que se hace de esta monstruosidad incitando a la xenofobia, al odio contra inmigrantes y refugiados, por parte de la ultraderecha más asquerosa. Y produce perplejidad e intenso dolor que la fiscalía no haga nada contra esas actitudes propias de alimañas.

Recordemos, por último, que el ‘shock’ mediático permanente ha sido el subterfugio empleado por oscuros poderes económicos para crear una situación inducida de miedo en la ciudadanía. Así se ve compelida a transigir con la vulneración de las libertades y DDHH, la falta de democracia, gastos militares crecientes y el deterioro general de los derechos laborales, así como una precarización de los trabajadores ya insoportables.

No te rindas, Barcelona… No claudiques, Catalunya. Jamás podrás ser doblegada por el oscurantismo y la opresión. Tú eres la Esperanza de los Pueblos puestos en pie sobre la Madre Tierra libre.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura . Nueva: @liberacionan