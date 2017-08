Georgina Duluc cree televisión RD es manejada con criterios equivocados

“Me parece cruel que para lograr rating lo que este de moda sea denigrar a la gente”

Santo Domingo.- La comunicadora y actriz Georgina Duluc reafirmó su descontento con la televisión dominicana, la cual entiende se está manejando con los conceptos equivocados.

¨Me parece cruel que para lograr rating lo que este de moda sea denigrar a la gente, específicamente a las mujeres¨.

Duluc ofreció estas declaraciones en el programa Mujeres al Borde a transmitirse el próximo sábado 19 de agosto, una edición especial realizada desde la intimidad del hogar de Georgina y su esposo Marcos Irrizari en el país.

En el mismo contexto la protagonista de ¨Pareja abierta¨, confesó que no tiene intenciones de hacer televisión en Puerto Rico actualmente.

¨Respecto a la tv dominicana hubo un momento en que pensé que era muy mala, pero cuando vi lo que se hace fuera me di cuenta que no era mejor que aquí, con el agravante de que aquí se hace lo que se puede con lo que se tiene, fuera hay recursos¨, agregó.

Durante este encuentro Georgina dejo en evidencia el gran amor que siente por su esposo Marcos, con quien a pesar de haber atravesado por una crisis que les hizo iniciar el proceso de divorcio, ahora confiesa estar mejor que nunca.

¨Yo al final no sé si fue una crisis o una bendición, porque había que mover algunas cosas para recomponer otras¨.

En esta edición de Mujeres al Borde Georgina comparte además los detalles de su historia de amor y como esta la motivó a dejar los planes profesionales que tenía en Miami para casarse.

¨En varias etapas yo me he enamorado, pero no tan serio como esto

Sobre sus próximos proyectos, la ilusión que le hace la maternidad, su relación de pareja y más comparte Georgina Duluc este próximo sábado 19 de agosto a partir de las 11.30 de la noche por Telesistema, canal 11.