Tapones del tránsito, su causas y cómo evitarlos

Consejos de la Alianza Dominicana a Favor de la Movilidad y Seguridad Vial (AVIAL) para la evitar los tapones en la vuelta a clases.

En los últimos meses hemos vivido una disminución de los embotellamientos causados por el caos en el transito en la República Dominicana en las mañanas y medio día vemos como, aunque el tapón continua, hay una disminución en los interminables embotellamientos.

La razón, no es la creación del INTRANT o la nueva Ley de Transito en su conjunto. El respiro se debe a que estamos en vacaciones y los mas pequeños están en casa disminuyéndose el numero de padres llevando y recogiendo sus hijos en las escuelas y colegios.

Pero esto cambiara, pues a partir de mediados de agosto este ciclo anual vuelve a su cause normal y padres y hijos se encontraran atrapados creando interminables tapones.

En AVIAL creemos que es necesario que los conductores asumamos nuestra parte de responsabilidad en el caos del transito, por eso en esta vuelta a clases, creemos que debemos iniciar el cambio de hábitos y costumbres para así contribuir a que el transito, aunque siga siendo caótico, nos afecte de la manera mas tolerable posible.

Por eso compartimos con ustedes 5 consejos para evitar los tapones en la vuelta a clases:

Salir con tiempo: Los estudios demuestran que los padres suelen salir tarde pues se organizan para salir sin tomar en cuenta que con variar 15 a 30 minutos su hora de partida pueden lograr llegar a tiempo a los centros educativos de sus hijos, Evitar el estres, y ahorrarse unos cuantos minutos. La verdad es que se debe instituir el transporte escolar, pero también es verdad que la mayoría de los padres nunca confiarían sus hijos a este sistema en un país caracterizado por el caos. La mayoría de los colegios están abiertos desde las 7 a.m., por lo que si los padres dejan a sus hijos a esa hora, podrán llegar a tiempo a sus trabajos antes que inicie el tapón de las 7:30 a.m. Con solo beber el café en el trabajo y no en la casa se puede llegar antes. De hecho muchos dominicanos ya lo hacen pero no es una practica generalizada la de salir mas temprano.

Evitar el estrés: Resulta necesario que entendamos que la mayoría de los embotellamientos son causados por nosotros los conductores, y sobre todo por aquellos que salen tarde y estresados que no quieren respetar las normas básicas del transito, optando por un manejo agresivo que los lleva a no ceder el paso, quedar atrapados en las intersecciones, y quedar varados creando mas embotellamientos, presentando como la unica solucion el echar la culpa al AMET o al conductor de al lado. Es importante entender que cuando se evita el estrés se produce una conducción mas calmada y por tanto mas organizadamente saludable para el transito, los conductores que evitan el estrés tienen la ventaja de que ademas de los incalculables beneficios para la salud, conducen mas prudentemente y logran llegar a tiempo. Increíblemente la calma es mas efectiva que la desesperación.

Rutas Alternas: Es muy común que las personas tomen una ruta para la mayoría de los destinos a los que se dirigen habitualmente. Luego se “casan” con esta ruta y esta se va difundiendo entre la población y lo que fue una vez una ruta ideal se vuelve en un tapón mayor. Por eso los expertos en transito recomiendan que se estén evaluando las rutas que se toman diariamente. Con pequeños cambios se pueden lograr grandes ahorros de tiempo. Sin lugar a dudas hay rutas que son inevitables, pero existe la posibilidad de usar rutas alternas logrando grandes ahorros. Un ejemplo de esto es el uso de rutas que aparentan ser mas largas y que nos alejan de nuestro destino, pero que en realidad nos acercan mas por el ahorro de tiempo que representan.

Recoge Tu Hijo Después de la Hora de Salida: En el caso de los niños mas pequeños es mas difícil, pues dejarlos nos rompe el corazón, pero en el caso de que las instalaciones lo permitan es importante que se recojan los niños 30 minutos después de la hora de salida. Muchos padres llegan antes de la hora o en los primeros 20 minutos creando grandes entaponamientos. Un padre inteligente puede buscar a sus hijos en un punto X cercano (si la edad lo permite) 30 minutos después de la hora pico de la salida del colegio. Lamentablemente la mayoría de los colegios de la República Dominicana están edificados sobre casas no aptas para los fines de los centros educativos, pero estos colegios deben organizar las horas de salida, pero los padres deben exigir que los horarios sean escalonados. Muchos colegios ya tienen una serie de medidas como un equipo para llamar a los alumnos, visibilizar el transito y asistir a los padres, pero la mayoría consideran esto como un gasto, cuando debe ser visto como un servicio y exigido por lo padres como tal.

El trabajo en equipo: Hasta que inicio la paranoia que nos sembró la inseguridad ciudadana y el aislamiento social que trajo, los padres trataban de coordinar la recogida de los hijos, y la verdad es que esta costumbre debe volver. El colegio debe hacer reuniones con los padres para que estos se conozcan entre si y puedan coodinar la recogida. Se que esto es aterrorizante, pero nosotros nos criamos en este sistema de cooperación entre familias y los incidentes fueron pocos. Antes las familias tenían 3 y 4 hijos y de todas maneras se coordinaba la recogida por parte de un padre-vecino, ahora que el promedio de la clase media solo tiene 2 hijos es mas factible que se realice el carpool, es decir compartir el viaje.

Conclusiones.

Debemos afrontar una realidad a la que todos nos negamos. El Gran Santo Domingo cambio, no es la ciudad de los ochenta y no volverá a serlo nunca mas, no importa cuantos INTRANT cree el gobierno, ni cuantas leyes haga el congreso, o cuantas calles construya obras publicas, el cambio tiene que venir de nosotros los conductores, debemos saber que la solución no es que cada persona compre un vehículo, la solución es mas compleja y con acciones a corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo: Debemos hacer acciones para variar nuestros hábitos, debemos usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y hacer uso de consejos como los sugeridos en este texto.

A mediano plazo: Esta la construcción de infraestructuras, la implementación de una educación ciudadana vial de emergencia, la afianzan de un régimen de consecuencias, y una organización por parte del estado.

Pero, A largo plazo: Inevitablemente debemos en la zona metropolitana evolucionar a un transporte publico eficiente como metros, y sistemas de autobuses, pues el crecimiento del parque vehicular llevara a un colapso aun mayor que el actual.

Luis Molina

Coordinador

Alianza Dominicana a Favor de la Movilidad y Seguridad Vial (AVIAL).