PRM afirma gobierno de Medina aceleró deuda pública

El Partido Revolucionario Moderno (/PRM) considera que la deuda pública consolidada del Gobierno Dominicano, la cual supera el 50% del PIB y se ha acelerado la velocidad de endeudamiento en el Gobierno de Danilo Medina, aumentando la proporción de los ingresos tributarios que tiene que destinarse al servicio de la deuda, más de un 40%, representa la mayor dificultad para el desarrollo de las fuerzas productivas del país y la mejoría en la calidad de vida de las familias.

En una evaluación del primer año del segundo mandato del presidente Danilo Medina, el PRM afirma que dicha deuda tiene el agravante de que mucha de la misma ha tenido un uso dudoso (Odebrecht, Tucanos, Sund Land, OISOE, etc.)

Señala que un grave problema para la economía dominicana sigue sin generar suficientes empleos y la tasa de desempleo no se reduce. “Entre 2013 y 2016 la cantidad de desempleados apenas se había reducido en 4 mil personas, pues los empleos creados escasamente compensan los que entran al mercado de trabajo y no dan para reducir los que estaban desempleados, por eso la tasa de desempleo se reduce muy poco a pesar del crecimiento económico”, establece.

El documento manifiesta que la proporción de jóvenes y mujeres desempleados en relación al total aumenta.

Afirma que la situación es peor para las mujeres jóvenes, ya que en 2016 registraban una tasa de desempleo que era 1.46 veces la de los hombres, unido a que, el ingreso medio de los que trabajan y el salario mínimo legal no alcanza para cubrir la canasta básica y está por debajo del ingreso del umbral de pobreza de una familia de 4 miembros.

Tampoco se observa mejora en la situación de los embarazos de las adolescentes ni en la reducción de la población joven que ni estudia ni trabaja (los ninis).

En acceso a agua potable, seguimos estancados. Sólo el 15% de la población cuenta con agua las 24 horas, obligando a cada hogar a buscar soluciones individuales. La falta de tratamiento al agua servida es creciente. Sólo el 27% de la población tiene alcantarillado sanitario. Esto es la causa de que 70% de las muertes de menores de 5 años se debe a la Enfermedad de Diarrea Aguda.

La salud en retroceso. Para el gobierno la salud del pueblo dominicano no es una prioridad. Sigue asignando menos del 2% del PIB en gasto público en salud y ha colapsado el sistema hospitalario nacional.

La calidad educativa no mejora. Los resultados de calidad en la educacion no han avanzado. Hay serias deficiencias en los contenidos, ausencia de controles e ineficiencia y despilfarro en el uso de los recursos que provee el 4% del PIB.

Inseguridad ciudadana se acrecienta. La inseguridad ciudadana no es una percepción es una realidad. Es el principal problema del país para el 75% de la población, más del 70% de la población no confía en la policía y el 60% no confía en la justicia. Lo peor es que esta situación está empeorando. Al tiempo de han fracasado todos los planes para combatir la violencia social, despilfarrando millones de pesos. Al mismo tiempo, la corporación PLD ha creado una institucionalidad gubernamental permisiva con el delito a través del régimen de corrupción, impunidad y clientelismo.

La política habitacional del gobierno no es para los más pobres. Se basa en el uso del fideicomiso que beneficia a la población de medianos ingresos, cuando el déficit habitacional se concentra en la población de menores ingresos, y esta no puede acceder a las llamadas viviendas de bajo costo del régimen fideicomisos por los costos que implica, con lo cual se aumenta la desigualdad. Además de que se ha reducido el gasto público en vivienda.

La Marcha Verde un ejercicio de empoderamiento ciudadano que está contribuyendo a adecentar la política dominicana y hacer que el gobierno respete la legalidad. El PRM comparte los objetivos de la lucha contra la impunidad y la corrupción y apoya al proceso de empoderamiento como forma de construir una verdadera democracia.

En el sector eléctrico no hay mejoría. La situación del sector eléctrico sigue grave en términos financieros y de estabilidad y calidad del servicio, reflejándose en frecuentes y largos apagones que castigan a la población. El Informe de la Comisión sobre Punta Catalina, presentado el 30 de junio, prácticamente no satisfizo la mayoría de los cuestionamientos de los ciudadanos sobre el proceso de licitación de Punta Catalina. La sobrevaluación quedó confirmada con el método del licitante virtual y el precio nivelado de energía utilizados como referencias para evaluar las ofertas económicas de los concursantes y declarar ganadora a Odebrecht.

Además, de que se constataron violaciones flagrantes a las bases de la licitación siempre a favor del consorcio encabezado por Odebrecth cuya consecuencia es que la empresa no cumplió con el financiamiento. No se sabe cuánto se ha gastado en Punta Catalina.

Una estabilidad macroeconómica sostenida con deuda del Banco Central

Con excepción del impacto reciente del precio del petróleo, los ingresos de divisas han resultado insuficientes para financiar las importaciones, de forma tal que la estabilidad cambiaria se ha sostenido con el endeudamiento del Banco Central, mediante la emisión de certificados de depósitos que tienen un costo financiero que incide en la pérdida operativas anuales de esa institución, que rondan en los RD$40 mil millones. (Déficit cuasi fiscal).

Esta situación se ha agravado por el incumplimiento de la Ley de Recapitalización del Banco Central que establece una transferencia de 1.4% del PIB y en la práctica se ha reducido a 0.7% y a veces menos, que determina un incremento sin parar del stock de certificados de depósitos del BCRD, que asciende actualmente a RD$478,133 millones.

En síntesis, la estabilidad cambiaria y de precios se ha mantenido con una política de endeudamiento del Banco Central y por factores externos como la caída del precio del petróleo. Al cumplirse un año del segundo período de gobierno y 5 del gobierno corporativo de Danilo Medina, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) pasa balance de la gestión.