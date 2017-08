Profesores bloqueados impiden inicio de docencia en Neiba

Por Ranfi Díaz. NEIBA, Bahoruco.- Una multitud de maestros en este municipio vociferando consignas, música a alto volumen y sonando instrumentos, se apostaron la mañana de este lunes frente al Politécnico Fe y Alegría para impedir la docencia, por no acogerse al llamado de la seccional de la ADP-Neiba.

“Es el único centro que está dando clase, hay un llamado de la dirección de esta seccional de que no haya clase en este municipio hasta tanto no se resuelva el problema de los maestros bloqueados”, expresó Cesarin Acosta, presidente seccional ADP.

Afirmó, que no van a permitir que den docencia hasta tanto no se resuelva la situación de varios maestros, “en Neiba, no hay clase y todos los centros educativos deben permanecer cerrados”.

“Los maestros van a seguir en las calles, hasta tanto el Ministro de Educación Arq. Andrés Navarro, resuelva la situación de los maestros, y puedan estos gozar de su derecho al pago por su trabajo”, agregó Acosta.

Luego de presentarse frente a dicho centro educativo para impedir la docencia, los maestros según Acosta, se dirigirán al distrito educativo 18-01, y de ahí se trasladaran al liceo Manuel De Jesús Galván a realizar una Asamblea.

De su lado las autoridades de Fe y Alegría afirmaron que se solidarizan con los maestros que están bloqueados en el sistema educativo, pero cumplen con su deber y se unen al llamado de iniciar el año educativo 2017-2018.