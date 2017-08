Recomendaciones de la NASA para observar el eclipse solar

El lunes 21 de agosto de 2017, toda América del Norte será tratada con un eclipse del Sol. El camino del eclipse se extenderá desde Salem, Oregon, hasta Charleston, Carolina del Sur. Observadores fuera de este camino seguirán viendo un eclipse solar parcial. La NASA cubrirá el eclipse en vivo de costa a costa, comenzando a mediodía EDT.

La única manera segura de mirar directamente al sol no cubierto o parcialmente eclipsado es a través de filtros solares de propósito especial, como “gafas de eclipse”.

Los filtros caseros o las gafas de sol ordinarias, incluso las muy oscuras, no son seguras para mirar el sol; Transmiten miles de veces demasiada luz solar.

• Siempre inspeccione su filtro solar antes de usarlo; Si está rayado o dañado, deséchelo. Lea y siga las instrucciones impresas o empaquetadas con el filtro.

• Siempre supervise a los niños usando filtros solares.

• Quédese quieto y cubra sus ojos con sus gafas de eclipse o visor solar antes de mirar hacia el sol brillante. Después de mirar el sol, dé vuelta lejos y quite su filtro – no lo quite mientras que mira el sol.

• No mire el sol sin eclipsar o parcialmente eclipsado a través de una cámara sin filtrar, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico.

• Del mismo modo, no mire al sol a través de una cámara, un telescopio, prismáticos o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa sus gafas de eclipse o su visor solar portátil – los rayos solares concentrados dañarán el filtro y entrarán en su (s) ojo (s) Causando lesiones graves.

• Busque el asesoramiento experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico. Tenga en cuenta que los filtros solares deben fijarse al frente de cualquier telescopio, binoculares, lentes de la cámara u otras ópticas.

• Si está dentro del camino de la totalidad ( https://go.nasa.gov/2pC0lhe (enlace externo)), retire su filtro solar sólo cuando la luna cubra completamente la cara brillante del sol y de repente se oscurezca bastante. Experimente la totalidad, entonces, tan pronto como el sol brillante comience a reaparecer, reemplace su visor solar para mirar las fases parciales restantes.

• Fuera de la trayectoria de la totalidad, usted debe utilizar siempre un filtro solar seguro para ver el sol directamente.

• Si normalmente usa anteojos, manténgalos encendidos. Ponga sus gafas de eclipse sobre ellos, o mantenga su visor de mano delante de ellos.

Nota: Si sus gafas o lectores de eclipse son compatibles con el estándar de seguridad ISO 12312-2, puede mirar el sol no eclipsado o parcialmente eclipsado a través de ellos durante el tiempo que desee.

Además, si los filtros no están rayados, perforados o rotos, puede reutilizarlos indefinidamente.

Algunas gafas / visores se imprimen con advertencias indicando que no debe mirar a través de ellos durante más de 3 minutos a la vez y que debe descartarlos si tienen más de 3 años de edad.

Tales advertencias están obsoletas y no se aplican a los espectadores de eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2 adoptada en 2015.

Para asegurarse de que obtiene (o obtuvo) sus gafas / telespectadores de un proveedor de productos compatibles con ISO, consulte American Astronomical Society (AAS) Vendedores Reputados de Filtros Solares y Visores(Enlace externo).

Un método alternativo para la visión segura del sol parcialmente eclipsado es la proyección del agujero de alfiler (el acoplamiento es externo). Por ejemplo, cruzar los dedos extendidos y ligeramente abiertos de una mano sobre los dedos extendidos y ligeramente abiertos de la otra, creando un patrón de gofres. Con la espalda al sol, mira la sombra de tus manos en el suelo.

Los pequeños espacios entre los dedos proyectarán una cuadrícula de pequeñas imágenes en el suelo, mostrando el sol como una media luna durante las fases parciales del eclipse. O simplemente mira la sombra de un árbol frondoso durante el eclipse parcial; Usted verá el suelo dappled con soles crecientes proyectados por los espacios minúsculos entre las hojas.

Un eclipse solar es uno de los espectáculos más grandes de la naturaleza. Siguiendo estas sencillas reglas, puede disfrutar con seguridad de la vista y ser recompensado con recuerdos para durar toda la vida.