Guillermo Bello: terapeuta en Reebok CrossFit Games 2017

SANTO DOMINGO.- El doctor Guillermo Bello, radicado en la República Dominicana, fue un pilar esencial para varios atletas participantes de los Reebok CrossFit Games 2017, juegos que se llevaron a cabo del 3 al 6 de agosto en Madison, Wisconsin. El evento contó con más de 640 atletas dentro de 16 categorías, desde los individuales hasta los mayores de 60 años. Entre los países participantes estuvieron Islandia, Australia, Argentina, España, Chile, Brasil, Italia, México, Canadá, entre otros. Además de los países participantes, se dieron cita al evento personalidades destacadas en el CrossFit alrededor de todo el mundo.

El Dr. Guillermo Bello, de nacionalidad venezolana, terapeuta ocupacional y fundador del primer curso aprobado por CrossFit fuera de los Estados Unidos, destacó: “mi experiencia fue totalmente increíble, en ocasiones no me lo creía. Estar adentro del evento, no solo de espectador, sino estar atendiendo un paciente mientras la leyenda del CrossFit Rich Froning está calentando con una barra a menos de 10 metros de ti es algo que no tiene precio”.

Además, destacó el gran apoyo brindado por Reebok a estos atletas y mencionó: “también la evolución de la tecnología tanto en textiles como en calzados se nota en el desempeño de cada atleta, pues si ellos evolucionan físicamente la marca está ahí para también subir la calidad y el nivel de ellos, optimizando el rendimiento deportivo. Por mi parte muy agradecido con Reebok República Dominicana por el apoyo brindado”.

La labor del Dr. Bello inició el lunes 1ro. de agosto con los chequeos y evaluaciones de los competidores. Trabajó específicamente con Marco Casali, atleta chileno en la categoría 50-54 quien obtuvo una medalla de bronce y con Fransiela Jiménez, atleta mexicana en la categoría 14-15 quien logró obtener el 15vo puesto; a la vez colaboró con otros atletas latinos.

Agregó que: “estar adentro de los CrossFit Games y convivir todos esos días con los atletas más capacitados del mundo te dice que todos somos humanos, y que ese sueño lo puede vivir cualquiera que tenga las ganas, la voluntad, la constancia, pero sobre todo confianza en sí mismo”.

Transmisión de los CrossFit Games en República Dominicana

Más de 20 aficionados se dieron cita en Steel Factory CrossFit para disfrutar de la transmisión en vivo de los Reebok CrossFit Games el cual estuvo a cargo de Eusebio Aldaño, actualmente embajador de la marca en República Dominicana. Los participantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con un BBQ posterior a unas actividades que se llevaron a cabo a partir de las 2 de la tarde.

