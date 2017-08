Llaman a apoyar Código Penal que defiende derechos de mujeres

En primer día de sesión de la nueva legislatura se depositaron tres proyectos de Código Penal, sólo uno incluye despenalización del aborto en tres causales

SANTO DOMINGO. El Foro Feminista Magaly Pineda expresó su respaldo al proyecto de Código Penal depositado la tarde de este jueves ante la Cámara de Diputados por la diputada Magda Rodríguez, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y firmado por 40 diputados y diputadas, entre estos los voceros del PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el que se incluye la despenalización del aborto en tres causales:

1. Cuando corre riesgo la vida de la mujer gestante

2. Cuando existen malformaciones congénitas incompatibles con la vida

3. Cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto

La penalización absoluta del aborto es una condena para las mujeres, advirtió la organización, en especial para aquellas que viven en condición de pobreza a quienes se les niega sistemáticamente atención médica oportuna y de calidad, atentando contra sus derechos, en especial el derecho a la salud y a la integridad.

“Nuestros derechos, nuestra vida no es una moneda de cambio, o un tema incómodo en nuestro país, es una urgencia nacional. No sólo porque el aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna; es especialmente urgente porque no tendremos un Estado Democrático Real, hasta que las mujeres no podamos ejercer nuestra ciudadanía plena”, sostuvo.

Consideró que en un contexto regional cada vez más favorable para la protección de los derechos de las mujeres, República Dominicana tiene la obligación de garantizar un marco jurídico equiparable a los avances legislativos de la región, coherente con los acuerdos internacionales que forman parte del bloque constitucional dominicano y acorde con las necesidades fundamentales de las mujeres.

El Foro recordó que la mortalidad materna es uno de los renglones en los que el país se mantiene en números rojos con respecto al resto del continente, manteniéndose en 4to lugar entre los países con mayores tasas. “En 2017, cada dos días murió una mujer embarazada, necesitamos leyes que protejan la vida e integridad de las mujeres, no leyes que las sigan matando”, advirtió.

¡Nunca Más! Legislar de espaldas a las mujeres

El día de hoy los diputados José Luis Cosme, representante de María Trinidad Sánchez, y Hamlet Melo, por La Altagracia, ambos del PLD, presentaron dos iniciativas de Proyecto de ley del Código Penal sin las causales en las que se despenaliza el aborto.

El Foro Feminista llamó a la ciudadanía a rechazar cualquier esfuerzo legislativo orientado a dar la espalda a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres. Señaló que no tolerará más actos de traición a las Mujeres en República Dominicana. “La despenalización del aborto en tres causales no puede seguir pendiente. La vida de las mujeres demanda acciones responsables y urgentes”, concluyó.