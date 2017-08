Quimioterapia contra el cáncer de mama puede afectar los pulmones.

La quimioterapia, utilizada contra el cáncer de mama, puede provocar metástasis en otro órgano del cuerpo, según un estudio de la universidad estatal estadounidense de Ohio

La investigación con ratones demostró que la quimioterapia paclitaxel, utilizada para tratar el cáncer de mama, puede provocar metástasis en los pulmones.

El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Según los autores, el tratamiento desencadena una variedad de cambios a nivel molecular que permiten a las células de la lesión oncológica de mama escapar del tumor y propagarse al pulmón,

Tsonwin Hai, explica que la quimioterapia puede promover paradójicamente la progresión del cáncer. “Esto es una revelación emergente en la exploración de esa maligna enfermedad” indica.

Apuntó, sin embargo, que un nivel molecular de comprensión de este devastador efecto no está claro,.

Un gen llamado Atf3, que se activa mediante el estrés incide en los cambios en el tumor y el pulmón se explica en el estudio

Dicho gen, dice Hai, ayuda a distribuir las ‘semillas’ (células de cáncer) y fertilizar el ‘suelo’ (el pulmón).

Asimismo, paclitaxel crea una cascada de eventos que hace que el tejido del pulmón sea un ambiente hospitalario para albergar las células cancerosas circulantes. expresó.

Hay señales que ayudan a las células cancerosas a ingresar a los pulmones y a instalarse, subrayó Hai.

Pero, antes de extrapolar los hallazgos en ratones a personas se requiere mucho más trabajo, reconoció el líder del estudio, según una reseña de Prensa Latina.