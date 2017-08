Reconocen en Nueva York a Margarito Carlos De León

Newark, New Jersey.- El Concejo Municipal de Newark y el Desfile y Festival Cultural Dominicano del Condado de Essex, New Jersey, ofrecieron un homenaje de reconocimiento al mérito a Margarito Carlos De León, secretario general internacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y representante de la candidatura presidencial del Lic. Luis Abinader.

Como parte del homenaje, De León izó la bandera dominicana y recibió el pergamino que le entregó José M. Paulino, presidente y la Licda. Inés Fernández, encargada de relaciones públicas del Festival Dominicano del condado de Essex.

El pergamino de reconocimiento fue emitido por el Concejo Municipal de la Ciudad de Newark, firmado por su presidenta Mildred C. Crump, quien elogió el desarrollo positivo de la comunidad dominicana en Newark.

“La Junta directiva se enaltece y se enorgullece de rendirle este homenaje después de ponderar sus grandes méritos y su gran calidad humana, que hacen de usted un ejemplo de trabajo, honestidad y profesionalismo para nuestra comunidad dominicana”, según la carta que el Desfile envió a De León, firmada por su presidente Jose M. Paulino; Wilfredo Espiritusantos, vice-presidente; Glenis Mojica, secretaria; Angel Díaz, tesorero y la Licda. Inés Fernández, de relaciones públicas.

“Agradezco mucho este homenaje que me hacen mis compatriotas de New Jersey, lo que veo no como un reconocimiento a mi persona, sino al trabajo que hago y continuaré haciendo hasta lograr que nuestra República Dominicana tenga un gobierno que trabaje para la prosperidad de su pueblo, que genere empleos, fortalezca la educación y sea transparente”, manifestó De León.

Agregó que nunca dejará de luchar para que los dominicanos en el exterior “tengan confianza de regresar a su tierra, sintiéndose seguros de que encontrarán un clima de paz y de seguridad, que no serán asaltados al cruzar una calle y que incluso podrán realizar inversiones, si así lo desean, para el desarrollo del país y su propio bienestar”.

De León es un reconocido empresario de Pensilvania que siempre ha estado envuelto en actividades de su comunidad. En la parte política, dirigió la campaña internacional por la candidatura del Lic. Luis Abinader en las pasadas elecciones, logrando que éste ganara en Ultramar.

En el acto de izamiento de la bandera dominicana estuvieron presentes además del Alcalde, Mildred C. Crump, presidenta del Concejo Municipal; Augusto Amador, vicepresidente; los concejales Carlos M. González, John S. James, Gayle Chaneyfield Jenkins, Joseph A. McCallum, Jr., Eddie Osborne, Luis A. Quintana y Aníbal Ramos, Jr.

Además, el Gran Mariscal del Desfile Rubén Luna, congresista de la República Dominicana; el Rev. Ricardo de Jesús, bendijo la ceremonia. Millie Changal cantó el himno de Estados Unidos y Luis Alexander, el de la República Dominicana.

New Jersey alberga a una gran cantidad de dominicanos, el mayor número de los cuales se concentra en Newark, Paterson, Jersey City, Passaic y Perth Amboy.