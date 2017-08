Climatología retrasa llegada expedición Race for Water a Santo Domingo

El buque suizo atracará en el puerto naval de la Armada Dominicana en Sans Souci este miércoles y su presencia será la principal novedad de la tercera edición de THINK INNOVATION.

Santo Domingo, 22 de agosto.- El mal tiempo de estos últimos días y una avería en uno de los motores han provocado que la llegada del barco Race for Water retrase su llegada a Santo Domingo, que según información de la expedición se realizaría en la noche del miércoles al jueves de esta semana.

¨Una fuerte depresión actualmente en curso, bloquea el camino a República Dominicana. Monitoreada durante varias horas por el equipo, The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) acaba de declararla depresión tropical, que evolucionará en una tormenta y luego en un ciclón en los próximos días. A estos vientos, se añade un problema en uno de los motores eléctricos que complica el avance de la nave¨, explica Marco Simeoni, quien lidera el equipo internacional de alrededor de 15 personas del barco y presidente de la Fundación Race for Water.

El equipo de Race for Watere que ha levantado anclas hacia la capital del país, espera llegar lo antes posible a Santo Domingo aunque ello dependerá de los cambios climáticos de las próximas horas. ¨Desde que sea posible realizar una estimación precisa de la hora de llegada, les informaremos a través de las redes sociales de la fundación « Race for Water¨.

Simeoni será uno de los oradores el próximo 24 de agosto, de THINK INNOVATION, el evento que promueve la embajada de Suiza y la Cámara de Comercio y Turismo Domínico Suiza (CCTDS) para crear un espacio de reflexión sobre el uso de nuevas tecnologías en la era digital y en el que, en esta edición, expertos internacionales y nacionales abordarán el futuro de los residuos orgánicos. “Hay que sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones, al público en general y a las generaciones más jóvenes, de que esta tecnología innovadora es un ejemplo de que existen soluciones sostenibles para la conservación de los océanos”, explicó Gaetan Bucher, director de la CCTDS.

Race for Water permanecerá hasta el 1 de septiembre en el puerto de la Armada Dominicana en Sans Souci y hasta el 9 de septiembre en la región de Samaná, solo estará abierto a organizaciones científicas y académicas invitadas.

Race for Water el primer barco con independencia energética 365 días al año gracias a la energía solar y al hidrógeno como forma de propulsión, está realizando estudios científicos en el mar Caribe que promuevan soluciones para combatir la contaminación por desechos plásticos. ”Nuestra ambición es apoyar a la comunidad científica para comprender mejor los impactos de la contaminación plástica y encontrar soluciones adaptadas”, señaló Simeoni.

La conferencia de prensa de Race for Water, inicialmente prevista para el 21 de agosto, se celebrará a bordo del buque el viernes 25 de agosto a las 9 de la mañana. La Fundación Race for Water, la Embajada de Suiza y la Cámara de Comercio y Turismo Domínico-suiza, con el apoyo de la Armada Dominicana, participarán en esta presentación ante la prensa, para dar a conocer el programa en República Dominicana.

