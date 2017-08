Experta: el actor debe tener sentido de compromiso y responsabilidad

En la conferencia “Casting y Proyección Internacional” realizada en RD, sobre el mercado internacional para abrir más puertas a actores y otros tipos de talentos dominicanos, Alejandra Palomera resaltó que hay muchas oportunidades.

Santo Domingo, R.D.- Un actor debe tener claro lo que quiere y a dónde desea llegar, debe tener un gran sentido del compromiso y la responsabilidad, además de la lealtad.

Fueron algunas de las impresiones de Alejandra Palomera, CEO de Palomera Group, durante su ponencia en la primera conferencia “Casting y Proyección Internacional”, realizada el fin de semana en el auditorio del Centro Cultural de las Telecomunicaciones, donde alentó a los actores a no desesperarse y confiar en el equipo que lo representa, o sea, las personas que lo manejan y le gestionan los casting y la adquisición de contratos.

Al ser cuestionada sobre el mercado internacional para abrir más puertas a actores y otros tipos de talentos dominicanos, Alejandra resaltó que hay muchas oportunidades, pero que todo depende necesariamente del tipo de papel que los productores de cualquier película, novela u otro proyecto necesite, además de documentos legales para trabajar, como es el caso de Estados Unidos; “lo importante realmente es estar preparados para cuando llegue esa oportunidad, por ende, es recomendable tener al menos un demo (video) de no más de un minuto y medio, donde el actor debe presentar brevemente varias posiciones y expresiones en diferentes estados de ánimo, además de tener fotografías en esa línea y de manera natural, no tan producidas”.

El evento, organizado por Robert Cornelio, CEO de Rojo Agency, junto con Yalaxsa Producciones y su directora Yarissa Rodríguez, contó con dos paneles y la gran conferencia.

El primer panel ¿Qué busca un director en un actor a la hora de realizar sus películas? fue encabezado por Rommi Grullon, asesora de emprendedores, conferencista motivacional y vicepresidenta de Star Products; Julissa Rumaldo, presidenta de la Asociación de Mujeres en Cine (AMUCINE); Héctor Then, actor, director y coordinador de casting y Lucerys Medina, actriz y directora de casting.

En el segundo panel ¿Cómo prepararse para un castin?, moderado por Raymond Moreta, estuvieron Carlos Andrés Clander, asesor de imagen; Ronny Castillo, director de la película “Quién manda”; Francis Adames, reconocido director de fotografía cinematográfico y Johnnie Mercedes, destacado actor y director de teatro.

Robert Cornelio expresó que estaba muy entusiasmado con la acogida del evento pues con esta conferencia se busca incrementar la formación de los talentos del cine dominicano para mayor productividad, competitividad y acceso a mercados internacionales, y eso le motivó a crear este espacio de formación tan necesario para este sector.

En tanto, Yarissa Rodríguez externó que “nuestro cine avanza y cada día conquista otros horizontes, así también nuestros actores deben conocer cómo funcionan otros mercados. Esta actividad es un comienzo importante, donde nuestros artistas van a poner en práctica todo lo expuesto en el evento. Estamos felices por los resultados y le agradecemos a nuestros patrocinadores por creer en nosotros y cada uno de los presentes.

La actividad, en la que estuvieron presentes más de 150 personas, entre ellos figuras importantes del cine dominicano, estaba dedicada principalmente a actores profesionales y a la nueva generación de talentos y áreas que involucran al casting.

La actividad contó el apoyo de Dgcine, Indotel, Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana, Cervecería Nacional Dominicana, TM Music, Quesos Michel´s, Shop Mundo, Courtyard by Marriot, Spa Renew, Most Group, Star Products, Hotel Catalonia, Estudio Quitasueño y Eloy Group, DR Studio, Nuevo Diario y-Bajo el lente. Además con Pepsi, Jeta Récords, Forever Hair Center, Estilo Estudio Amucine, Clara Importaciones, Divas, Solange Alta Costura, Imagen 3 y Forever my Son.

Palomera Group

Es una compañía radicada en Miami la cual maneja la carrera de actores como Juan Soler, Marjorie de Sousa, Susana Dosamantes, Christian Meier, Angélica Castro, Frances Ondiviela, Marisa del Portillo, entre otros. Es pionera en management en Latinoamérica y ha ayudado a crear y moldear muchas de las estrellas hispanas más grandes. Por más de 14 años ha conseguido trabajar con los estudios y empresas más grandes e importantes, tanto en América Latina como en Estados Unidos, teniendo como clientes a Televisa en México, Univisión en Estados Unidos y Telemundo, así como los principales estudios de Hollywood: Universal, Warner Brothers, Fox, Sony, Paramount y el emergente gigante digital Netflix” expresó Rodríguez.

Rojo Agency

Rojo Agency, que recientemente presentó una nueva imagen, es una agencia de dirección de casting y agentes managers que representan talentos con alta preparación, ofreciendo así perfiles en todas las áreas, para producciones audiovisuales, cuyo CEO es Robert Cornelio, quien ha tenido una amplia trayectoria en el cine ya que fue director de la película Enigma (2008), nominada en 3 categorías en los premios Casandra: Mejor película, Mejor director y Mejor actriz. Tiene varios años en el mercado colocando talentos en las grandes producciones que se realizan en el cine dominicano.