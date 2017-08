El cerrador Jeurys Familia será activado por los Mets

El capataz de los Mets, Terry Collins, dijo que Familia no asumirá el rol de cerrador inmediatamente, ya que el club ha optado por mantener a AJ Ramos en la novena hasta que el dominicano entre en ritmo.

Por Chris Bumbaca/MLB.com

NUEVA YORK – Los Mets anunciaron una serie de actualizaciones sobre el estado de varios de sus peloteros lesionados el jueves, siendo la noticia más alentadora el regreso del taponero dominicano Jeurys Familia, quien será activado previo al duelo del viernes en Washington.

Cuando sea que Familia suba a la loma, será su primer juego de Grandes Ligas desde el 10 de mayo. El derecho lanzallamas se sometió a una cirugía para destapar un coágulo sanguíneo en una arteria el 12 de mayo.

El capataz de los Mets, Terry Collins, dijo que Familia no asumirá el rol de cerrador inmediatamente, ya que el club ha optado por mantener a AJ Ramos en la novena hasta que el dominicano entre en ritmo.

“En estos momentos, no me preocupa si me ponen a cerrar juegos o no”, declaró Familia. “Lo más importante para mí es cerrar la campaña de manera sólida, tener buenas presentaciones y ayudar al equipo a ganar”.

El equipo de Queens también anunció que el derecho Zack Wheeler, quien ha estado en la lista de lesionados debido a una fractura por estrés en su brazo de lanzar, permanecerá fuera de acción por el resto de la temporada.

Por su parte, el abridor Seth Lugo, quien actualmente se encuentra inhabilitado debido a un pinzamiento en el hombro derecho, está programado para realizar una sesión de bullpen el viernes. Los Mets esperan que el derecho esté disponible para abrir uno de los juegos de una doble cartelera el domingo en contra de los Nacionales.