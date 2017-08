Magali Febles: “Aquí todos los años fabrico reina nuevas”

“Aquí todos los años fabrico reinas nuevas” afirma Magali Febles, quien admite haberse divorciado cuando su esposo le pidió dejar esa actividad, decisión de la que luego se arrepnió.

Ella asegura que cada año saca muchachas “que nadie se imagina que existen, y las convierto en figuras famosas”.

Febles es la directora del concurso Miss República Dominicana Universo, y afirma que esta actividad a la que se dedica desde hace varios años, contrario a lo que se cree, no resulta muy lucrativos.

“Los concursos de belleza realmente no dejan dinero”, afirmó en declaraciones ofrecida en el programa Mujeres al Borde a transmitirse el próximo sábado 26 de agosto.

“Aquí todos los años fabrico reinas nuevas, saco muchachas que nadie se imagina que existen, y las convierto en figuras famosas¨

Febles explicó que muchas veces lo que no permite a las candidatas avanzar es no dejarse trabajar y asesorar. Aspecto que también genera conflictos que pasan a los medios.

SE DIVORCIÓ POR LOS CONCURSÓ Y SE ARREPINTIÓ

Conmovida confesó además que su trabajo con los concursos de belleza han tenido un alto precio en su vida personal.

“Mi marido, me dijo, te sales de esto inmediatamente o nos divorciamos, pero yo tenía un compromiso contraído. Me divorcie y me arrepentí¨.

Recordó también cómo la salud de su madre se vió seriamente comprometida después de ver un programa de farándula donde la criticaban.

¨Perdí hasta a mi madre por los chismes, porque mi madre estaba viendo un programa donde estaban hablando mal de mi, le subió la presión y le dio un derrame. Desde ahí estuve recorriendo 8 meses hospitales con mi mama hasta que falleció¨.

A pesar de estos acontecimientos Magali ha continuado haciendo camino en el oficio de preparar reinas para los concursos y dice verse reflejada en muchas candidatas que al igual que ella tienen orígenes humildes pero decididas a conquistar sus sueños.

Sobre su historia de superación, los secretos de los concursos de belleza, como llegaron a ganar la corona candidatas como Dayanara Torres y Amelia Vega, y mucho más conversa Magali Febles este próximo sábado 26 de agosto en el programa Mujeres al Borde a partir de las 11.30 de la noche por Telesistema, canal 11.

NOTICIAS RELACIONADAS