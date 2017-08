Procompetencia a la AIRD: “debemos estar ocupados, y no preocupados”

Así de tajante fue la respuesta de la presidenta de ProCompetencia, Yolanda Martínez a la empresaria Circe Almánzar, quien expresó que el gremio que representa está preocupado por los sesgos de los informes.

“Creo que los agentes económicos y nosotros como agencia de Competencia debemos estar ocupados, y no preocupados, en establecer las mejores prácticas bajo una libre y sana competencia. Acercarse a la autoridad y un equipo le ayudará porque somos asesores y estamos para ayudarlos”, indicó Yolanda Martínez.

Añadió “Si en una empresa entienden que hay algo que no se ve bien, pueden acercarse y evaluamos la matriz de riesgo. Estamos para orientar y por eso promovemos los planes de cumplimiento.

Martínez fue preguntada abordada por los periodistas sobre la preocupación externada por Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD).

Expresó que “Nosotros en el Observatorio de los mercados vemos los mercados, no vemos agentes económicos en particular. O sea, nosotros no vemos si es local o es externo, nosotros no determinados el origen de la inversión…Nosotros vemos la concentración de los mercados sin nombres ni apellidos. Si se abre una investigación sobre algo pues ahí si vemos agentes económicos específicos, pero siempre en el contexto de investigar un mercado.

La presidenta de ProCompetencia habló sobre este tema durante su participación en el desayuno de la Cámara Americana de Comercio, en el que contextualizó el programa de la actividad.

Sobre el rol de ProCompetencia, la funcionaria señaló “En ProCompetencia somos guardianes y garantes de la democratización de la inversión. Es muy importante que las empresas o agentes económicos se acerquen a nosotros voluntariamente para identificar cuáles son las posibles áreas de riesgo, y solucionar esos riesgos”.

El desayuno fue desarrollado por el Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) y ProCompetencia con el título de “El rol de la competencia en economías de mercado eficientes”. La actividad fue realizada con la finalidad de promover la importancia de la competencia para el fortalecimiento de la eficiencia y la competitividad, así como la importancia de la implementación de Planes de Cumplimiento en materia de política de competencia para el sector privado.

Notas relacionadas

AIRD afirma hay sesgo en informes Procompetencia