Discover Puerto Plata MarketPlace 2017 llega a Blue JackTar Playa Dorada

Puerto Plata.-El Clúster Turístico del Destino Puerto Plata (CTDPP) efectuó este jueves 24 de agosto un encuentro con la prensa para ofrecer detalles sobre la realización de la sexta Feria turística Discover Puerto Plata MarketPlace, a celebrarse del 4 al 6 de octubre en las instalaciones del Blue JackTar, Playa Dorada.

La actividad que se desarrolló en el Playa Dorada Golf Club, contó con la participación de autoridades locales, ejecutivos de empresas del sector turístico, patrocinadores y relacionados del evento.

El presidente del Clúster Turístico, Roberto Casoni, se dirigió a los presentes con un discurso de bienvenida en el que destacó el crecimiento del evento y su impacto para el turismo regional. Casoní enfatizó en la importancia que suma a Playa Dorada la celebración de Discover, que por primera vez tendrá sede en este proyecto, el cual afirma, “representa la época dorada del turismo de la Costa Norte, y que por sus innovaciones se muestra como un referente renovado”.

Destacó que la intervención de cadenas como Hodelpa, que en los próximos meses comenzará a operar, así como la apertura en diciembre del VH Atmosphere, entre otras iniciativas, constituyen una oportunidad para mostrar a Playa Dorada y al destino Puerto Plata desde diferentes perfiles.

De su parte, Mileyka Brugal, directora del centro de convenciones del Blue JackTar, manifestó tener muchas expectativas con el éxito del MarketPlace, ya que con este importante evento internacional se inicia un nuevo ciclo para la propiedad que integrará en su carpeta de servicios, oportunidades para el mercado Mice. Dijo que Blue JackTar está comprometido con ofrecer todas sus facilidades para que los participantes de la feria se sientan bien acogidos.

La exposición de los pormenores generales de esta versión de la vitrina turística fue desarrollada por Jakaira Cid, directora ejecutiva del Clúster, quien informó que en esta oportunidad la feria está dedicada al turismo sostenible y de aventura.

Dio a conocer que este año 85 empresas de servicios turísticos ofrecerán sus propuestas en la muestra comercial donde se han confirmado más 100 profesionales del turismo, entre ellos, touroperadores, mayoristas, representantes de líneas aéreas y medios de prensas nacionales e internacionales.

Expuso que además de las ruedas de negocios, el programa incluirá conferencias, viajes de familiarización (fam y press trips) y por segundo año se realizará el cooking show “Saborea Puerto Plata” que contará con la integración de los más reconocidos chefs de la zona.

La ejecutiva agradeció el continuo respaldo que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana ha dado a la feria como patrocinador oficial de todas sus ediciones. En ese mismo orden, resaltó el soporte brindado por el departamento de promoción que dirige la licenciada Magaly Toribio y de todas las oficinas de promoción turística en el exterior (OPT´s) que cada año participan con delegaciones de los respectivos países donde operan.

En la rueda de prensa también tuvieron intervenciones Mayra Ramón, Sub-Gerente Experiencia Brugal & Asuntos Comunitarios, y Julio Almonte, viceministro de Turismo para la Región Norte, quienes reafirmaron el apoyo de ambas entidades a la feria.

El viceministro dijo que el Ministerio de Turismo y su titular, Francisco Javier García, como parte del apoyo a Discover y en interés de promover el Anfiteatro de Puerto Plata como nuevo atractivo, asumirá la fiesta de clausura del evento, el viernes 6 de octubre, la cual consistirá en un concierto con las actuaciones de los reconocidos merengueros Jhonny Ventura y Wilfrido Vargas, con un homenaje al merengue como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Patrocinadores

Discover Puerto Plata cuenta con el patrocino oficial del Ministerio de Turismo de la República Dominicana y el co patrocio de Blue JackTar, Iberostar,Brugal, Lifestyle Holidays Vacation Resort, Banco Popular Dominicano, Pawa Dominicana, Banco de Reservas, JetBlue, Aerodom siglo XXI ,Cicom, Ferries del Caribe, Easy Event Solutions, Transporte Arianny, Go Caribic, Playa Dorada Golf Course y Ceducompp.