Comisión pide a alcaldía de Nueva York no remover estatua de Duarte

NUEVA YORK.-La comisión oficial de defensa a la memoria de Juan Pablo Duarte y el concejal Ydanis Rodríguez, pidieron a la Alcadía de esta ciudad excluir la estatua del patricio de la lista que se elaborará para evaluar los monumentos, placas y otros emblemas que podrían ser removidos de sus lugares.

Los funcionarios hablaron en una rueda de prensa, en la que participaron el cónsul Carlos A. Castillo que dirige la comisión, los miembros de la misma: el embajador jefe de la misión dominicana en la ONU, Francisco Cortorreal, el vicecanciller para el exterior, Carlos Gabriel García y Rodríguez.

Ellos abogaron porque la comisión que nombrará el alcalde Bill de Blasio, para hacer el listado de la estatua, excluya la de Duarte y exigieron “no tocarla, ni con el pétalo de una rosa”.

“Queremos reafirmar firmemente, que el Gobierno de la República Dominicana estará en vigilancia permanente para prevenir de que no sea mancillado el nombre de nuestro patricio y el más grande de todos los dominicanos: Juan Pablo Duarte y Diez”, dijo Castillo.

Se dijo que todavía la Alcaldía no ha dado una respuesta o aclaración oficial de parte de la alcaldía, en relación específicamente a la estatua de Duarte.

Castillo resaltó las buenas relaciones de las autoridades consulares dominicanas y en particular su gestión, con el alcalde de Nueva York.

“No hemos recibido nada oficial por parte del Gobierno de la ciudad de Nueva York”, explicó Castillo.

El concejal Rodríuez confirmó que todas las estatuas y monumentos de la ciudad serán revisados por la comisión municipal, pero aclaró que ello no significa que la de Duarte vaya a ser removida.

Añadió que los “dominicanos vamos a estar pendientes para defender la memoria y el legado de Juan Pablo Duarte” y declinó opinar sobre las estatuas de los confederados, diciendo que por su posición diplomática no puede inmiscuirse en asuntos internos de los Estados Unidos.

Pide prudencia

Empero, Castillo, pidió prudencia a la comisión evaluadora respecto al destino de la estatua de Cristóbal Colón.

“Duarte fue uno de los grandes líderes en la historia de América y no tenemos ningún inconveniente en que se revise. El alcalde ha hablado de las estatuas de figuras cuestionadas por sus crímenes de lesa humanidad, mientras nuestro patricio es uno de los grandes seres humanos que ha habitado en este planeta y en este continente”, añadió Castillo.

En tanto, el vicecanciller García explicó que se está tratando de asociar la figura y la estatua de Duarte con un movimiento de segregación racial en relación a Haití, en el que nunca el patricio estuvo involucrado.

“Eso no es verdad, la obra de Duarte fue una de amor, de entrega y solidaridad. Ningún acontecimiento alrededor del movimiento independentista ni la Sociedad La Trinitaria, se pueden asociar con un movimiento de odio ni racista”, dijo García.

El embajador Cortorreal señaló que la lucha de Duarte, no tuvo nada que ver con razas o colores, sino con la formación de una República Dominicana libre e independiente.

El concejal Rodríguez dijo que los dominicanos son un grupo que siempre defiende su espacio en Nueva York, y desmintió que el concejal haitiano Matthew Eugene de Brooklyn, sea parte de la campaña denigrante contra Duarte.

Rodríguez alabó a la comisión pero dijo que la ciudad ha tomado una medida con todo su derecho de reevaluar todas las estatuas.

“Pero la mayoría de esas estatuas no son Duarte. En el diario y poemas de Duarte, no hay una sola palabra en la que él haya enfrentado a los haitianos, ni nada peyorativo, al contrario, el segundo socio económico de nosotros es Haití y no hay país más bondadoso con los haitianos que la República Dominicana”, añadió el concejal.

“Hay un debate en Nueva York sobre la reevaluación de todas las estatuas, pero Duarte no es símbolo de quienes reflejan odio, porque la herencia de Duarte es amor, patriotismo y humanista”, dijo Rodríguez.

El cónsul dijo que la comisión, nombrada por el canciller Miguel Vargas Maldonado, tiene la encomienda de darle seguimiento a la situación, después que el tabloide New York Post publicara la eventual lista en la que incluyó la estatua de Duarte y entorno a la remoción de las estatuas en la ciudad.