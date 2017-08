Ito Bisonó plantea en Barahona su visión del PRSC a que aspira

Barahona. El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor –Ito-Bisonó, visitó las provincias de Azua y Barahona para participar en un encuentro de delegados donde aseguró que cada uno de ellos tiene el compromiso de hacer un proyecto de nación que convierta al partido colorao en la mejor opción de cara al 2020.

“Queremos construir un país donde los jóvenes no estén pensando más en irse a los cordones de miseria de la capital, si no que quieran vivir aquí, para cultivo de nuestra tierra, educándose, teniendo acceso a tener empleo, créditos, estar en paz y con progreso”, expresó desde Barahona.

“Tenemos todos el deber de hacer nuestra propuesta, vamos para el Palacio Presidencial, a hacerlo bien y nos estamos organizando con tiempo, para que cada cual este asumiendo su tarea, tocando puertas, diciéndole a la gente que llegó nuestro tiempo, la época de trabajo, de paz, tranquilidad y de concordia para todos los dominicanos”.

El legislador Reformista hablo en estos términos al participar en dos reuniones regionales con delegados de las provincias de Barahona, Pedernales, Bahouruco, Independencia, y en Azua de Compostela con San Juan de la Maguana, Elías Piñas, Ocoa y Peravia. Donde también estuvieron presentes el ex diputado, Simón Terrero, Aquilino Méndez, ex senador Luis José González Sánchez, los ex Alcalde Luis Minier, Santiago Calderón, Milton Brea, Mario Caraballo entre otros.

En las actividades junto al presidente en funciones también participaron el senador José Hazim, el presidente de la comisión organizadora de la asamblea del 17 de septiembre Joaquín Ricardo, el secretario de organización Miguel Bogaert, los miembros del directorio presidencial José Ramón González, Benny Metz, Nachid Chaede, Dra. María Rosa Belliar, Vilma Torres de Hazim, Ramón Pérez Fermín, Luis Toral, Félix Perdomo entre otros dirigentes.