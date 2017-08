Monchy Fadul dice en el PLD es necesario mantener unidad

José Ramón Fadul, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, reflexionó este día sobre la necesidad de que las y los peledeístas tienen que mantenerse unidos bajo un criterio de cuerpo y objetivos comunes en el partido y en el gobierno.

“Tenemos que tratar de mantenernos unidos no solamente en el manejo del Estado sino también con las fuerzas políticas que representamos en el país y la garantía que debemos dar al sistema de partidos en la República Dominicana”, explicó Fadul, entrevistado en el programa Diálogo Libre, referido por la Secretaría de Comunicaciones del PLD en un parte de prensa.

Monchy Fadul manifestó que no aspira a que tengan un líder que los unifique internamente porque en realidad no lo tienen y no existe tampoco en la sociedad ni en ningún otro partido.

“Puede surgir un candidato presidencial que en función de sus intereses se adhiera a él, se integre a la campaña política y lo apoye en sus aspiraciones”, apuntó el dirigente político y ministro de Trabajo.

Reiteró que en el Partido de la Liberación Dominicana se aspira a un partido unido en sentido de cuerpo, pero no en torno a un liderazgo, agregando que en esta organización existen dos grandes liderazgos que son el del presidente del PLD, Leonel Fernández y el presidente de la República, Danilo Medina.

“Estos liderazgos gravitan con mayor fuerza que los demás, aunque hay otros dirigentes con condiciones de liderazgo que tienen su cuota de incidencia a lo interno del Partido”, señaló.

Manifestó la política no es un problema de edad ni caras nuevas y que el debate debe producirse bajo reglamentaciones internas, propuesta que hará en la próxima reunión del Comité Político, que según explicó será el próximo 4 de septiembre.