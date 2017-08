Exitoso el Women of the World Film Festival of New Jersey

El Women of the World Film Festival of New Jersey se presentó los días 25 y 26 de Agosto en el William V. Musto Cultural Center en Unión City, con funciones a las 7:00 de la noche, proyectando cortometrajes de Argentina, Colombia, España, Puerto Rico, Martinica, Honduras, República Dominicana y Venezuela.

Este festival es el primero de su clase en esta localidad, haciendo historia para su gestora y directora la dominicana Betty Belle Batista. Como parte del equipo del festival, la dominicana Alejandra Alemany, actriz y comunicadora, realizó la maestría de ceremonias, destacando sus puntos de vista para este evento : “me parece muy importante como se presentan cortos de todas partes del mundo y todos con una visión femenina”.

El WOW Film Fest agradece al Mayor de Unión City, Bryan P. Stack y a sus comisionados por todo el apoyo brindado para hacer posible esta actividad, así como a los patrocinadores: Femujer, Facultad de Artes de la Uasd, Radel Gatreraux Diseños, LinopressNy, Newyorkinos.com, AM Diseño Gráfico, Aleatoria Imagen Manager, Heydi Portes Asesora de Imagen.

La Directora del Festival Betty Belle Batista expresa: “como cineasta y comunicadora, yo solo soy una vocera de la mirada, la visión y el sentir de las Mujeres Directoras de Cine. A todas mis colegas que están participando con sus obras maestras y a las que en esta primera ocasión formaron parte de manera indirecta, quiero expresarles mis más sinceros respetos a su dedicación, a su enfoque y a creer en plataformas como estas para asegurar las bases de su desarrollo en el futuro. Gracias a todas las directoras del mundo que confiaron en este nuevo proyecto, un festival exclusivo para ellas en el Condado de Hudson en New Jersey, Estados Unidos. Hoy damos un paso histórico y trascendental para el Cine Dominicano, Iberoamericano y del resto del mundo. Estamos en un gran momento del siglo 21 en el que las mujeres debemos empoderarnos y convertir nuestro discurso en una herramienta poderosa para toda la humanidad”.

En el mismo orden, el Director del Primer Festival de Cine dedicado a la Mujer en República Dominicana, Femujer, Abel Rodríguez, afirma : como las grandes películas, la vida siempre nos coloca en el palmaré de momentos históricos para no olvidar, estamos viviendo el gran sueño de hacer cine en República Dominicana, gracias a la Ley de Cine. Con festivales como este, damos un empuje a la Mujer de todas partes del mundo, para que continúen haciendo de su mirada particular del mundo, una visión posible en sus películas en corto, medio y largometraje.

En Santo Domingo estamos construyendo la Industria Cinematográfica más importante del Caribe y Centro América para el Mundo. Celebramos pues, este acontecimiento de colaborar con otro espacio, otra pantalla, otro evento más para la exhibición exclusiva del cine con un sexto sentido. En el Festival Internacional de Santo Domingo Mujeres en Corto, nos sentimos orgullosos y agradecidos del altísimo interés de todas las directoras que hemos invitado a esta fiesta. Quiero agradecer de manera especial a los Decanos de la Facultad de Artes de la Uasd, a los maestros Juan Tiburcio y Dionis Rufino por su alta sensibilidad artista y por su respaldo decidido a nuestra presencia en este festival”.

A esta primera edición fueron invitados personalidades del mundo del arte, el comercio y todos los representantes de las comunidades en las ciudades de Unión City y Jersey City. El WOW Film Fest, se presentará en el mes de Octubre en la ciudad de Nueva York, en una segunda versión que incluirá una cartelera selecta de cortometrajes dirigidos por mujeres al igual que esta primera edición. También, con la participación de directoras de largometraje invitadas especiales para la ocasión. Con la apertura de este festival se inicia una colaboración directa entre los festivales WOW FILM FEST y FEMUJER para seguir estrechando lazos interesados en incrementar todas las posibilidades de beneficios para las directoras participantes, sirviendo como distribuidores y exhibidores exclusivos para Estados Unidos de sus proyectos.

El festival se siente orgulloso de anunciar que la National Association of Latino Independent Producer Nalip, mejor conocida como el Oscar de los latinos, premiará con un viaje a Hollywood California a tres de las Directoras participantes en el festival, una elegida por votación del público en la primera edición de New Jersey y las otras dos mediante el mismo método, en la edición de Nueva York los días 25,26 y 27 de Octubre próximo, en donde serán partícipes de los talleres del evento y un tour por los lugares emblemáticos de la capital del cine mundial.

Por razones de tiempo y algunas limitaciones, el Comité Organizador realizó una selección extraordinaria teniendo que prescindir de tantos proyectos maravillosos enviados para su muestra. Entre los filmes presentados y reconocidos por el Wowff se encuentran los cortometrajes dominicanos : Melodía en Sepia de Olga Consuegra, Dejamour de Marina Frías, Now was Whem de Masiell Cordero, Cardumen de Katherine Bautista; Pero mi Cédula No de Paloma Valenzuela y Yo como que te conozco de Betty Belle Batista.

Los demás participantes son : Vivir de la directora Maharaki de Martinica; de Puerto Rico, el cortometraje Paridad de Vivian Braukman; de Argentina los cortos El Paso de Victoria Mammoliti, Tal vez la Próxima de Delfina Jaureguialzo y El Otro Cuerpo de Martina Matzkin, de Colombia los cortometrajes Añejo de María Cristina Pérez y Bajamar de Yaisa Marian Quintana; el cortometraje documental Tres al Vuelo de Laura Bermúdez, de Honduras, el corto Respira, de la directora Amanda Pérez de Venezuela y de España el cortometraje multi premiado a nivel mundial, Asesinos, dígame ? de la directora Raquel Polo. El WOW Film Fest agradece el interés de todas las directoras que se le invitó a participar y les motiva a usar esta nueva plataforma estratégica de promoción universal del talento de cada una de ellas.