El pleito del gas y la gasolina

No entiendo desde el punto de vista técnico que en una estación se venda gasolina y no se pueda vender gas. O igual, que donde se venda gas no se pueda vender gasolina, mientras se acepta que cuando un vehículo si pueda portar en las calles ambos combustibles.

Por eso el debate me parece extraño. Una polémica absurda y sin sentido de esas promovidas por grupos económicos y empresariales enfrentados.

Y la gente cual robots se mete en la polémica. Y comentaristas se suman a la discusión, debatiendo como si la misma tuviera algún asidero.

Quien ha dicho que un combustible, gasolina, gasoil y gas sea uno menos peligroso que otro. Y por demás, si uno y otro no pueden ser vendidos juntos, o sea en una misma estación, porque diablo pueden estar envasados en un tanque de un mismo vehículo que lo consume de manera alterna.

Lo veo como una lucha sin sentido que tiene una solución simple: El que vende gasolina que venda gas y el que vende gas que venda gasolina.