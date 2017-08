Video: “La Mujer Perfecta” de Jeremías

Santo Domingo, República Dominicana.- El venezolano Jeremías, lanzó al mercado dominicano su nueva canción “La Mujer Perfecta”, compuesta y producida por el mismo cantante, con lo cual retoma su carrera que tiene como punta de lanza República Dominicana.

El artista radicado en Miami ha decidido empezar esta nueva etapa musical por Santo Domingo, donde goza de una popularidad palpable que bien ha de catapultarle por Latinoamérica.

En “La Mujer Perfecta”, Jeremías relata la historia de un hombre que busca la compañera ideal, y cuando la consigue no se da cuenta, hasta que la pierde, pues al no saber lo que quiere, carece de la sabiduría suficiente como para percatarse de las cualidades de su amada hasta que ya no está.

