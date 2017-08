Joven busca a su padre a quien desea conocer

Una joven de 23 años identificada como Massiel Dicent Cabrera sueña con conocer a su padre biológico.

Vino desde Villa Altagracia, hasta nuestra oficina con la única misión de encontrarlo. Dice que ha venido a la Ciudad en casa de familiares y comenzó a indagar sobre el paradero de su papá, pero hasta la fecha no tiene noticias. Pide a la ciudadanía que la ayude a encontrarlo.

Lo único que sabe de su padre dicen, Moreno. También le dijeron que vive en la capital.

Dicent Cabrera contó que necesita saber de su verdadero origen,

Asegura que su papá le hizo mucha falta en todo momento pero más cuando supo que no estaba dentro de su familia de sangre. “En todo momento me hizo falta. Desde ese momento sentía que me faltaba el amor y cariño y Hasta ahora yo no sé qué es el amor de un padre”, relató.

Agregó que su sueño es encontrarlo y apela a la solidaridad de las personas para ubicarlo. “Papá te estoy buscando desesperadamente. Quiero conocerte y hablar con el de muchas cosas, Si alguien sabe de su paradero se pueden comunicar al número 8299174473”, suplica la joven.