Periodista se queja por suspensión en Ministerio de Exteriores

El Auxiliar Consular suspendido, periodista Franklin Stalin Peralta Guzmán, explicó en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, que ya no solo se trata de seguir figurando en la nomina del Ministerio de Relaciones Exteriores ( La Cancillería ) donde lleva un año suspendido sin disfrute de sueldo , lo cual es ilegal, según los abogados laborales del Ministerio de Administración Publica, que emitió una comunicación a mi favor el día 5 de diciembre del 2016, enviada a la Viceministra de Servicio Consular, Licenciada Maryorie Espinosa, a pesar de el estar nombrado mediante el Decreto, numero 259-11, dado por el ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, indicó el funcionario consular.

“Mi situación actual en La Cancillería, le reitero Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina, y es donde le solicito su intervención al respecto, con el respeto y admiración de siempre que siento hacia usted y su familia, y le reitero que ya no se trata si sigo o no figurando en la nomina del Ministerio de Relaciones Exteriores, suspendido sin disfrute de sueldo desde el mes de Julio del 2016 hasta el día.

“Mientras quien le habla siga figurando en la nomina del Ministerio de Relaciones Exteriores, no puedo trabajar en ningún Ministerio ni en ninguna institución privada, por un asunto de transparencia en la Administración Pública y hasta ético llevado a cabo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que inició en el gobierno del ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández y su administración, Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina. Por eso le pido su intervención, en mi actual situación laboral, que la hago pública, luego de haber agotado todos los procesos institucionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores “

Franklin Stalin Peralta Guzmán, indicó que fue nombrado mediante Decreto 259-11, como Auxiliar Consular en el Consulado de la República Dominicana, Madrid, España y trasladado Administrativamente a San Juan, Puerto Rico.

Peralta Guzmán, es Vicepresidente del Comité Intermedio Albizus Campos en Puerto Rico.

Indicó no entender el porqué su” amigo y compañero de partido Franklin Grullón, que trabajaron juntos para llevar al Presidente de la República al poder juntos, nunca me envió el oficio para yo poder renovar el visado americano y volver a retomar mis habituales funciones en el Consulado de la República Dominicana en San Juan Puerto Rico, enviando sólo el oficio para renovar el pasaporte de oficial“.

Lamentó el hecho dijo el Lic. Franklin Stalin Peralta Guzmán, haber tenido que ser un emplazamiento vía judicial , mediante acto de Alguacil , al Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado 24 del mes de Julio del año en curso, luego de haber canalizado y agotado todas las vías institucionales, incluso , explica el funcionario canalizo vía el Departamento de Correspondencia de la Cancillería solicitud una entrevista con el Sr. Canciller Miguel Vargas Maldonado, donde me acompañaría a dicho encuentro el periodista Aurelio Henríquez.

Indicó el periodista y Auxiliar Consular en San Juan, Puerto , que el emplazamiento en Acto Numero 302/2017, depositado en La Cancillería con mi abogado el Licenciado Manuel Ferrería Lazala, depositado en el Departamento Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores en su antepenúltima , hoja dicen lo siguiente, cito : “ Que se lleve a cabo un encuentro armonioso entre mi requirente, el Licenciando Franklin Stalin Peralta Guzmán y el Señor Ministro de Relaciones Exteriores , Ing. Miguel Vargas Maldonado para tratar lo mencionando anteriormente y buscar una salida satisfactoria para las partes , sin embargo, hasta la fecha no se han comunicado con nuestro representante legal “.

Informó que el día 10 de agosto del 2017, sostuvo un encuentro en su Despacho, con la Encargada de Recursos Humanos, Ana Odaly Pérez, en donde como siempre volví, hablar sobre mi suspensión laboral sin disfrute de sueldo en el ministerio de Relaciones Exteriores, a solicitud del Director Interino de la Cancillería, quien amablemente me invito a pasar por el despacho de la funcionaria, a lo que yo accedo para darle el beneficio de la duda al funcionario, lo cual hasta hoy no he tenido una respuesta sobre el particular, subrayo.

Dijo que solicitó una cita institucional con el Sr. Canciller Miguel Vargas de manera institucional y nunca se le respondió explicó el periodista Franklin Stalin Peralta Guzmán, y nunca se le llamó.

Señaló preocuparle el hecho ( lo cual ha tratado en persona , cuando he hablado en persona con ellos ), la Encargada de Recursos Humanos, Ana Odaly Pérez y el Director Interino del Departamento Jurídico , el Licenciado Ramón Burgos, que mi nombre salga como designado en México , cuando yo nunca he visitado ese país, nunca en mi vida, mucho menos cuando salgo devengando un salario en dólar , de 920, y quien le habla, desde el mes de julio del 2017, está suspendido sin disfrute de sueldo.

Fue enfático al señalar, que donde él ha prestado servicios como funcionario en el exterior ha sido en Valencia, España y en Madrid, España y luego trasladado administrativamente a San Juan, Puerto Rico, donde tengo documentación probatoria de ello. Nombrado por el ex Jefe del Estado y Presidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por Decreto, el doctor Leonel Fernández, con el numero 259-11. Por ello, me no entender como mi nombre sale de la siguiente manera en México, cito, si yo , periodista Franklin Stalin Peralta Guzmán, nunca he estado ni he cobrado, porque no he trabajado en México, salgo con un salario de 920 dólares, si el Auxiliar Consular en Puerto Rico, desde el mes de Julio del 2017, no cobra un solo dólares, lo cual está informado por mi abogado en el acto de Aguacil a la Cancillería, en fecha 24 del mes de Julio del presente año, y recibido conforme el Lic. Ezel Vidal, de esa prestigiosa institución pública.

Expresó que cuando vio su nombre designado en México, el primer sorprendido he sido yo.” Franklin Stalin Peralta Guzmán- Personal designado del Servicio Exterior de México, cargo Auxiliar Consular, Departamento: Consulado Dominicano en Madrid-España. Sueldo 920 dólares “.

Informó que fue recibido en su Despacho, por el Vocero de La Cancillería, Lic. Hugo Beras, el 20 de Octubre del 2016 Hugo Beras, donde le hizo entrega de la documentación sobre su suspensión laboral, en esa institución y de otros documentos entregados al funcionario , lo cual debía tramitar ante el Honorable Ministro de Relaciones Exteriores , el Ing. Miguel Vargas, sin que haya había una solución al tema en cuestión hasta hoy. Incluso, en ese encuentro, entre el Vocero de La Cancillería y el Lic. Franklin Stalin Peralta Guzmán, le explicaba, a Hugo Beras, lo importante que era en ese momento para mi Esposa en estado de gestación en ese momento y para mi, tener una respuesta del Señor Canciller, en ese momento, porque, lo primero, que hicieron fue suspender mi Seguro Médico, en el Departamento de Recursos Humanos, le comenté en ese encuentro al Vocero Hugo Beras, ya mi hijo tiene 7 meses de nacido Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez.

“ El 5 de diciembre del 2016 mediante oficio 00016638, el Ministro de Administración Pública, Licenciado Ramón Ventura Camejo , le envió una comunicación a la Vice-Ministra de Servicio Consular, licenciada Maryorie Espinosa, del Ministerio de Relaciones Exteriores lo cual indica en su tercer párrafo lo siguiente: Por todo lo cual estamos solicitando sea analizado y reconsiderado el caso del Señor Franklin Stalin Peralta Guzmán, a los fines de que pueda asumir su cargo conforme la disponibilidad y los resultados de la investigación, en el entendido de que las reiteradas inasistencia en su puesto fueron debidas a motivos ajenos a su voluntad, como era la falta de visado de acreditación del funcionario ante el país de destino “.