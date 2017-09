Santiago es epicentro de crisis del CDP tras elecciones

SANTIAGO.- Varios abogados consultados con relación al recién pasado proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en la Seccional Santiago, manifestaron que ese caso cayó totalmente en la ilegalidad por varias razones, según lo afirma el candidato a la vicepresidencia al Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), por el Movimiento Marcelino Vega, Luís Céspedes Peña.

El candidato a la vicepresidencia del IPPP explicó que quiso reunirse con los abogados para conocer la parte legal del proceso, entregándoles un Reglamento Electoral a los juristas para que lo examinaran y dieran a conocer sus versiones.

De acuerdo a los juristas consultados, el primer acto de ilegalidad en que está el proceso, es que el Reglamento Electoral señala que luego de pasar las elecciones, la Comisión Electoral Local donde se realizó el evento, debe enviar a la sede central, que es el CDP, la urna con todos los resultados, incluyendo un acta notarial, en un período de 72 horas, lo que no se hizo.

Informaron que la revisión de votos está contemplado en el Reglamento Electoral del CDP, como lo solicitó el Movimiento Marcelino Vega, pero por el proceso de ilegalidad en que cayó el evento, supone que la Comisión Nacional Electoral ya tiene una versión sobre el caso.

El presidente de ese organismo, Enrique Cabrera, informó que retornará de nuevo a Santiago este viernes, para concluir con el proceso. Los comicios se realizaron hace ocho días.

Observaron que el hecho de haber transcurridos ocho días, en vez de tres, como establece el Reglamento Electoral, no deja dudas para ver el grado de ilegalidad.

Los juristas dicen que otro grave problema de la Comisión Electoral local, es el de mantener, hasta la fecha, los votos guardados en la oficina del candidato a la presidencia del IPPP por el Movimiento Convergencia y actual secretario general de la Seccional Santiago del CDP, Juan Carlos Bisonó.

Los abogados, que solicitaron no se les citaran sus nombres por tener amigos periodistas en los dos bandos, dijeron que el mismo Reglamento Electoral, revisado por ellos, dice que concluido el proceso de elecciones, debe levantarse un acto notarial que deberá justificar la validez de las elecciones y enviarla en la misma urna a Santo Domingo, dentro del plazo de tres días, sin importar cuáles fueron los resultados. Dicen que eso tampoco ocurrió.

Destacaron que si ciertamente las boletas electorales tradicionalmente son firmadas por los miembros de la Comisión Electoral del CDP, como ocurre en los comicios nacionales o todas las demás instituciones que se conocen participan en ese tipo de proceso, y en las de los periodistas no ocurrió en sus dos categorías, también pasan a un grado de nulidad.

Precisaron que basado a las informaciones suministradas por el Movimiento Marcelino Vega, los miembros de la Comisión Electoral del CDP en Santiago, sólo firmaron la boleta local.

Con relación a la denuncia de compra de votos, los juristas afirmaron que eso no está penalizado ni siquiera para las elecciones nacionales políticas, por lo que ese tema es de origen moral.

“Fue una estrategia de una parte de los que participaron en esas elecciones y por lo tanto el caso no entra discusión”, precisaron.

Calificaron de gran error mantener la urna con los votos en una especie de secuestro y peor guardados en la oficina del principal candidato a la presidencia del IPPP, Juan Carlos Bisonó, quien podría alegar que eso está bajo el control de la Comisión Electoral local, pero ¿quién garantiza que el aspirante a ese cargo no se quedó con una copia de llave, si sólo él tiene el control de entrada a su oficina?

Afirmaron que cuando ocurre ese tipo de evento, la Comisión Electoral, en compañía de los delegados de las partes, tiene que llevar a un lugar seguro la urna, donde ninguna de las partes pueda tener contacto con la misma de manera independiente.

Por otro lado, Céspedes Peña recordó que en una ocasión la Seccional Santiago del CDP organizó unas elecciones, siendo los candidatos Juan Bonilla Martínez y Tony Rodríguez, las cuales produjeron un empate en el número de votos.

Dijo que los miembros de la Comisión Electoral de ese entonces y los delegados, decidieron llevar la urna a la Bóveda del Banco de Reservas, donde se acordó, mediante firmas, que las mismas personas que la llevaron era quienes deberían retirarla, lo que se cumplió.

“Al día siguiente, recuerda Céspedes Peña, los miembros de la Comisión Electoral y los delegados se presentaron al Banco de Reservas, a las 9:00 de la mañana, como se les dijo, y de ahí partieron a Santo Domingo, donde entregaron la urna a la Comisión Nacional Electoral, la cual, dos días después, dio como ganador a Tony Rodríguez.

Explicó que iban dos sobres conteniendo el mismo número de boletas observadas. “Una de ellas resultó nula y la otra a favor de Tony Rodríguez”, agregó Céspedes Peña.

El dirigente periodístico dijo que presume que la negativa de revisión de votos de parte del Movimiento Convergencia, como está contemplado en el Reglamento, es porque el periodista Perfecto Martínez, que fue presidente del IPPP, ganó unas elecciones por ocho votos en un proceso similar al presente, como opositor el Movimiento Marcelino Vega.

El periodista Céspedes Peña dijo que hace varios días, la Comisión Nacional Electoral se trasladó a Santiago, para hacer la revisión en esta ciudad, luego de que no se le enviara la urna en el plazo establecido de 72 horas.

Señaló que no se pudo hacer la revisión, debido a que el presidente de la Subcomisión, por una u otra razón, no se presentó al lugar, donde estaban todos los demás involucrados, aunque los de Convergencia se opusieron, y mantienen la postura, de no revisión, aunque por las cosas citadas por los abogados, ya eso tampoco proceso, porque ya nadie sabe lo que pudo haber ocurrido.