PRSD demanda políticas públicas contra la sexualidad temprana

SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) deploró los hechos de violencia y criminalidad que sacuden a la sociedad dominicana.

y atribuyó éstos a la ausencia de una política estatal que incentive a la preservación de los valores humanos y familiares en el país.

El doctor Luis Miguel De Camps, secretario general del PRSD, dijo que la sexualidad temprana, la maternidad en la adolescencia y la violencia de género siguen aumentando las muertes violentas en República Dominicana y llamó a las autoridades a emprender políticas públicas para enfrentar esos males.

Manifestó que el país está consternado con la cantidad de muertes violentas que se producen a diario, llenando de luto, dolor e impotencia a la sociedad.

El dirigente político habló en esos términos luego de deplorar el asesinado de tres jóvenes que aparecieron muertas en distintos puntos del país con signos de violencia.

Agregó que “en cuestión de una semana, dos hombres han sido ultimados en sus respectivos intentos de impedir atracos”.

“Estos no son hechos aislados. No hay un solo día en la vida de los dominicanos en el que no recibamos el desagradable y desalentador impacto de la noticia de un hecho violento”, manifestó.

Indicó que, mientras esa situación se mantiene, el único interés de los funcionarios del Gobierno es mantenerse en el poder.

“Las autoridades buscaban un cadáver y encontraron tres. Tres mujeres jóvenes con signos de violencia, cuyos cadáveres fueron dispuestos con la clara intención de ultrajar la dignidad de las víctimas, de que no aparecieran, y de que no fueran reconocidos”, manifestó.

“En mi condición de ciudadano dominicano, profesional de las leyes, padre de familia y secretario general del PRSD me uno al sentimiento de consternación en que se encuentra todo el país”, siguió diciendo.

Agregó que “estamos del lado de la familia dominicana y nos mantenemos en un programa de formación permanente que nos prepare para sacar al pueblo dominicano del abismo social, político, económico y moral al que ha sido lanzado, rescatando así la grandeza del pueblo dominicano”.