Gobierno exhorta a la población a cooperar para enfrentar el peligroso huracán Irma

José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia dijo que el gobierno dominicano está preparado para hacer frente a los efectos del huracán Irma, pero recordó que es un peligroso fenómeno, el peor desde que ocurriera en huracán David. Exhortó a la población a acatar las orientaciones de los organismos de socorro para poder enfrentar con éxito los efectos del fenómeno.

En rueda de prensa en el Palacio Nacional celebrada pasado el mediodía de este martes, se informó que se han habilitado más de 3 mil albergues para que en caso de ser necesarios alojar a los damnificados.

Ya ha sido decretada la advertencia de huracán para República Dominicana, desde Cabo Engaño hasta el borde noreste de Haití.

Peralta, dijo que ante la peligrosidad del huracán se requiere de la cooperación de la ciudadanía que debe atender a las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

La rueda de prensa fue ofrecida luego de que se celebrara una reunión evaluativa que encabezó el presidente Danilo Medina. Dijo que todos los recursos han sido entregados a los organismos para hacer frente a una eventual situación de desastres.

“Pero lo más importante es que la población esté atenta a esto y colabore”, dijo Peralta.

En el acto habló Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, quien explicó la peligrosidad del huracán por sus potentes vientos.

De inmediato fue emitido el primer boletín del COE que declaró un alerta para las provincias del Este y el norte que se prevé serán afectadas por las lluvias.

El director del COE, general Juan Manuel Méndez García, explicó que todos los organismos de seguridad del Estado operan en las provincias en alerta roja y amarilla, para desalojar de manera obligatoria y a tiempo a las familias de aquellos lugar que lo requieran.

Exhortó a la población a acatar las orientaciones trazadas desde ese organismo y exhortó a las personas a no visitar río, estar cerca de cañadas, y no hacer caso a voces no autorizadas durante permanezca la amenaza del huracán.