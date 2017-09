RD deporta 80 mil extranjeros en un año, en su mayoría haitianos

Las autoridades dominicanas informaron este martes que solo en el mes de agosto fueron repatriados y no admitidos 11 mil extranjeros.

Desde agosto de 2016 a agosto de 2017 fueron repatriados 46 mil 726 extranjeros provenientes de 37 países, en su mayoría haitianos, que se encontraban en situación migratoria irregular en la República Dominicana y no admitidos 33 mil 897 por no cumplir con los artículos 119 y 120 de la Ley 285-04 en lo que concierne a la no admisión.

Un informe de la Dirección General de Migración (DGM) indica que durante ese período fueron realizadas 1 mil 199 operaciones de interdicción migratoria en todo el territorio nacional, donde fueron detenidos 68 mil 305 extranjeros, de los cuales 46 mil 358 formaron parte de las deportaciones.

Esas deportaciones fueron realizadas en su mayoría por la frontera terrestre donde también se registró la no admisión de 31 mil 337 extranjeros y el retorno voluntario de otros 349.

De acuerdo a los datos estadísticos de la DGM, las mismas fueron realizadas en los puestos fronterizos de Jimaní, donde se registraron 6 mil 717, Elías Piña con 14 mil 994, y46, 358 en Dajabón.

Mientras que por la vía área se registraron 2 mil 560 no admisiones, la deportación de 368 extranjeros y la devolución de otros 454, que no cumplían con las disposiciones establecidas en la Ley de Migración 285 -04.

Según el informe de la institución, los extranjeros repatriados provenían de Afganistán, Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Curazao, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Ghana (África), Grecia, Guyana, Haití, India, Irán, Italia, Lituania, México, Nepal, Nederland (Países Bajos), Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Serbia, Taiwán, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Solo durante el mes de agosto la DGM deportó 5 mil 702 extranjeros por encontrarse en situación irregular en el país, y no admitió 5 mil 430, provenientes de Albania, China, Cuba, Haití y Venezuela.

También durante el referido mes la institución detuvo 1 mil 275 extranjeros que se encontraban en situación irregular en el país durante operativos de interdicción migratoria realizados en distintas provincias.

La primera intervención fue ejecutada en Santiago Rodríguez donde fueron detenidos 510 nacionales haitianos, posteriormente en Moca donde fueron realizadas otras 410 detenciones y 355 en Nagua en otro operativo de interdicción migratoria.

El Director General de la institución, Teniente General ® ERD, Máximo William Muñoz Delgado, reitera su firme compromiso en mantener el control de las entradas y salidas de extranjeros a territorio dominicano, considerando que los movimientos migratorios deben estar armonizados con el desarrollo nacional.