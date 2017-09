Pide declarar en estado de emergencia zona cafetalera de Panzo

Por: Faustino Reyes Díaz y Ranfi Díaz. NEIBA, Bahoruco.- Luego de acudir en auxilio por el huracán Irma a la comunidad El Aguacate, junto al gobernador Rafael Cuevas y al Senador Manuel Paula, el Alcalde Eliferbo Herasme pidió a las autoridades declarar en estado de emergencia la Zona Cafetalera Panzo.

“La situación vista aquí es crítica, no solo por el huracán, que amerita declarar en estado de emergencia, no solo la loma del Aguacate si no toda la Zona Panzo”, dijo el ejecutivo municipal, en presencia del encargado del proyecto Agroforestal que se ejecuta en la zona, Luis Emilio Peña.

Ante los reclamos de los “damnificados permanentes”, se dispuso la entrega de raciones alimenticias, medicinas, alimentos cocinados y otros tipos de apoyo para mejorar las condiciones de las veintenas de comunitarios que permanecen en una policlínica y una escuela.

Rafael Cuevas, con la presencia del director provincial de la Defensa Civil, Víctor Manuel Méndez, manifestó el interés del Presidente Danilo Medina de ir en auxilio en caso de emergencia y reconoció públicamente que su presencia en el lugar se produjo por una información confirmada dada a conocer por el Periodista Faustino Reyes Díaz.

De su lado, Manuel Paula dijo que las acciones que llevan a cabo en la zona son preventivas y que han recorrido todos los puntos vulnerables de la provincia con el propósito de salvar vidas.

Empero, el director del Distrito de Riego Hoya Enriquillo, Radhamés Tejada aseguró, que aunque hasta ahora no se han presentado ningún tipo de problema lamentable, mantienen control de las operaciones de la presa, los de ríos y arroyos existentes en Bahoruco.