Resistimos demasiado

Todo al misión tiempo: Que Punta Catalina y 700 millones más…Que los Tucano y Leonel callado…Que Emely estremece el alma…Que Irma se fue…Que por ahí viene José…Que los dos de Najayo…Que si la ley de partidos esto…Que si la ley electoral lo otro…Que si Danilo va o no de nuevo…Que si Hipólito hace un juego raro…Que si la violencia criminal no cesa…Está mas que claro que los dominicanos, como se ha dicho siempre, somos.masoquistas. Es más, voy más lejos: Creo que en realidad no somos de carne y huesos, sino de algo parecido al acero inoxidable: muy flexibles y resistentes (diría que demasiado)