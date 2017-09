Deplora coerción suave a Rondón y Díaz Rúa

Dice decisión busca sacar del debate público Caso Odebrecht para asegurar protección de legisladores y ministro excluidos del expediente

Santo Domingo. República Dominicana. El Consejo Nacional Contra la Corrupción (CONACCO), calificó la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica en favor de los principales imputados del caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, como un monumento a la impunidad, toda vez que conforme la entidad, los presupuestos para variar la medida a los imputados no pudieron haber cambiado.

“Los presupuestos que justifiquen un cambio de medida de coerción no pudieron haber variado y los imputados continúan con la posibilidad de alterar o desaparecer pruebas y sustraerse del proceso, por lo que no procedía su puesta en libertad”, adujo la organización de la Sociedad Civil.

“Independientemente de que en virtud de la Constitución de la República Dominicana y de la normativa Procesal Penal, Rondón y Díaz Rúa se presumen inocentes hasta tanto sentencia firme en su contra no establezca lo contrario, salta a la vista que por los montos contratados en el caso de la especie, los sobornos confesados por Odebrecht y la naturaleza del proceso, no debieron ser puestos en libertad”, expuso CONACCO.

CONACCO entiende que con la variación de la medida cautelar, desde el poder político se ha pretendido hacer un ‟doble play”, garantizando la libertad a los más visibles imputados e intentando sacar del debate público el caso, para de esa manera, según la institución, asegurar la protección de otros que debieron ser encartados en el expediente Odebrecht.

“Con la libertad del hombre del maletín y el ex ministro de Obras Públicas se busca sacar de la opinión publica el caso, y que olvidemos que Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Abel Martínez y Cristina Lizardo debieron encabezar el expediente”, aseguró CONACCO.

La Organización No Gubernamental afirmó que sin el presidente del senado, el Ministro de Obras Públicas, la senadora de la Provincia Santo Domingo y el ex presidente de la Cámara de Diputados como imputados, el caso Odebrecht no llegará a feliz término para la sociedad con sed de justicia.