Asystec realizó 5ta edición de IT Security Solutions 2017

Santo Domingo, D.N.- El Salón Cacicazgos del Hotel J.W Marriott Blue Mall sirvió de escenario para que los ejecutivos de Asystec, empresa con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información y tecnología en el mercado local, ofrecieran cóctel con motivo de la 5ta edición de IT Security Solutions (ITSS) 2017. Junto a patrocinadores, expositores locales e internacionales, así como de suplidores, clientes, invitados especiales y ejecutivos de los medios de comunicación.

Durante la actividad, los señores José Enrique Valdez y Raymond Marcelino, Presidente y Gerente General de Asystec, se sintieron agradecidos por el apoyo obtenido de esta nueva versión, la cual estuvo dirigida al Sector Corporativo, Sector Educación, Gobierno, las PYMES y al público en general.

Los ejecutivos afirmaron además, que el ITSS desglosó como tema principal la seguridad en 360 grados y que con la realización de la misma la empresa se afianza como líder de la industria y aliado estratégico de las principales empresas internacionales en materia de seguridad de información y tecnología.

El magno evento contó con un día completo de charlas y/o conferencias con los más importantes expertos internacionales y locales (Keynote Speakers), además de un panel de expertos, un área de exhibición de las principales soluciones de los líderes del mercado y mesas de negocios para reuniones de trabajo, ofertas y propuestas de soluciones.

Una de las novedades de este año fue la conferencia internacional del ex agente del FBI, agente contraterrorismo y contrainteligencia, Eric O’ Neill, con el tema “Cybersecurity in the Age of Espionage”. O’ Neill desempeñó un papel importante en el arresto, condena y prisión perpetua del agente del FBI, Robert Hanssen, por espionaje en nombre de la Unión Soviética y la Federación Rusa.

Además contó con destacadas conferencias como: “Ciberseguridad: Pilar Fundamental para la Supervivencia de la Humanidad” por parte del experto en Seguridad Cibernética y Hacker Ético, Jonathan Jáquez, CEO de Mageni, así como “Las Ciberamenazas y sus Tendencias” por parte del Lic. Licurgo Yunes, Coronel de la Policía Nacional y Comandante del Departamento de Investigación contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT). De igual forma estuvo la conferencia “Tendencias en el Lavado de Activos y análisis de la nueva Ley No. 155-17 de la República Dominicana” a cargo del Consultor Internacional en Prevención y Controles de Fraude, Prevencioìn de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el Ing. Roger Gonzales, Gerente de Desarrollo de Negocios de SmartSoft.

ITSS garantizó este año un atractivo contenido en forma de charlas sobre los temas más destacados en seguridad de la información a nivel corporativo y una sala de exposiciones (EXPO) con más de 30 stands de marcas reconocidas mundialmente, las cuales les ofrecieron al público presente soluciones y novedades tecnológicas a través de laboratorios en vivo, esto les permitió tener una experiencia real con los productos más vanguardistas e innovadores.

Los ejecutivos afirmaron que seguridad 360 grados, es una respuesta integral a los riesgos y amenazas que están sometidos los clientes y responde a un proceso que combina: Seguridad de la información, innovación tecnológica, educación y experiencia del usuario con los productos. “Con Seguridad 360 damos respuesta a todo tipo de retos, con modelos de seguridad integrales y flexibles, adaptados al sector corporativo, las PYMES y a nivel personal”.

Las áreas de exhibición estauvieron conformadas por los principales líderes de la industria de seguridad, co-patrocinadores del evento como son: Vmware, McAfee, Check Point, RSA Security, Cisco, IBM, Mageni, Kaspersky, Cylance, F5, Smartsoft, BlakBerry, Tripwire, Tenable, NetSupply, Digital Logistix, Adistec, Westcon, Nexsys, Revista Mercado, Revista ITNow, entre otras marcas y fabricantes internacionales.