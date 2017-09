Franklin Almeyda advierte Ley de Partidos requiere de mayoría absolucta

Franklin Almeyda, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que con la aprobación de la Ley de Partidos, ese organismo podría ponerse de acuerdo, considerando como adecuadas las declaraciones de algunos de sus miembros sugiriendo buscar el consenso en la aprobación de esa ley.

No obstante, Almeyda aclaró que por tratarse de una ley orgánica se requiere también mayoría absoluta para aprobación, que impone también consensuar con las demás fuerzas políticas. “El PLD no tiene esa mayoría la Cámara de Diputados; para lograr esa votación se debe consensuar con los partidos representados en el Congreso, particularmente PRM y PRSC”.

El miembro fundador del PLD recordó que desde el principio fundacional de esa organización se acordó, que en temas sobresalientes se buscara el consenso; en temas cotidianos aplicar el centralismo democrático y que como consecuencia de la crisis interna en mayo de 2015, se consignó en los acuerdos firmados con los se superó el impasse de ese entonces

En su artículo de este lunes “Procede consenso en ley de partidos”, publicado en El caribe y en Vanguardia del Pueblo Digital y reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, precisa que se debe asumir que el régimen de partidos adolece de muchas debilidades y este es el momento para empezar a superarlas; “no ponerse de acuerdo en aspectos tan sensibles para su organización y funcionalidad, significa descuidar su crítica condición”.

“En el CP se ha dado todo el apoyo a las propuestas de conjunto presentadas por el Presidente del Partido, Dr. Leonel Fernández, y el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina. Procede a propósito del proyecto de Ley de Partidos, que se haga lo mismo. Se requiere además que previamente se hagan las consultas entre los líderes de las demás organizaciones”, agrega.

Sobre la organización de las elecciones primarias señala que deben cuidarse los aspectos constitucionales, No sólo por haber sentencia irrevocable de inconstitucionalidad, irrevisable conforme el artículo 277 de la Carta Magna, sino que también establece: “Artículo 216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley”.

Explica que democracia interna en su conformación y funcionamiento consiste en que sus miembros ejerzan el derecho de elegir y ser elegidos a posiciones internas y a cargos de elección popular.

Por otro lado, entrevistado en el programa “Por la mañana”, el ex rector de la UASD, afirmó que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han logrado estabilidad y crecimiento macroeconómicos, así como gobernabilidad.

Manifestó que en la actualidad existe la perspectiva de que la República Dominicana continúe desarrollándose bien. “Lo único que puede afectar al partido en el poder ahora mismo, no es ni marcha verde, ni marcha blanca, ni marcha de otra naturaleza, es justamente el hecho de que la economía no vaya bien”.

Expresó que mientras no haya crisis económica, no habrá crisis política. “Si no hay crisis política no existe manera de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder”.