Marchan en Manhattan contra la rezonificación

Reclaman al alcalde Bill De Blasio y al Concejal Ydanis Rodríguez, respeto por la comunidad

Por Luis Aníbal Medrano s.

NUEVA YORK.- La comunidad de Inwood en Manhattan marchó ayer domingo para elevar su voz de contra la pretendida rezonificación de ese sector con la que se busca expulsar a los residentes de alli, muchos de ellos habitando apartamentos de rentas estabilizadas o viviendas asequibles.

En una concentración previa en el anfiteatro del parque Fort Tryon denunciaron una escalada alcista de la renta que produce el cierre de negocios, el desplazamiento de la comunidad latina en el sector, la privación de servicios esenciales para los residentes, todo como parte de un plan sistematizado para ejecutar la rezonificación de Inwood.

“Los políticos quieren hacer creer que esto es solo una etapa natural del capitalismo, quieren normalizar el desplazamiento de nuestra comunidad, pero no lo vamos a permitir y seguiremos luchando por la clase trabajadora, para combatir la rezonificación, para mantener los negocios de la comunidad abiertos, para que no nos destruyan nuestra biblioteca y les exigimos al concejal Ydanis Rodríguez y al alcalde Bill De Blasio que respeten a nuestro sector, que queremos una solución al desplazamiento, no una aceleración”, advirtieron los manifestantes.

Reprocharon que el concejal Ydanis Rodríguez, quien en sus inicios como oficial electo ayudaba a la comunidad, cambiara de actuación y ahora solo se preocupa por los beneficios que puede ganar con su relación con el sector privado, conjuntamente con otros políticos que le apoyan en su reelección, sin consideración ni respeto al daño que causaría a los contribuyentes.

Con la bendición previa del jesuita Hermano Anthony, organizaciones comunitarias, religiosas, empresariales, artísticas, profesionales, entre otras, unieron sus esfuerzos para la realización de la marcha que partió del parque Fort Tryon hasta la biblioteca de Inwood, bajo la consigna de: “Manhattan Norte no eta en venta”, “Ydanis, comprende, Alto Manhattan no se vende”, “Salvemos a Inwood”, “Salvemos nuestra biblioteca”.

Al final de la actividad dieron lectura a un documento donde llamaron a los votantes del Distrito 10, en las primarias demócratas del próximo martes 12 de septiembre a votar por Josué Pérez, a quien calificaron como la garantía de trabajo a favor de la comunidad en este momento crucial, ya que este es un educador de toda la vida y dirigente comunitario permanentemente preocupado y sensible a las necesidades de esa comunidad.