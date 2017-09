Senado designa comisión bicameral para estudiar Código Civil

Otra comisión analizará proyecto obliga a telefónicas acreditar a usuarios servicios no consumidos en el mes

TEÓFILO BONILLA

El Senado conformó este miércoles una comisión bicameral que se encargará de estudiar y consensuar el proyecto que modifica el Código Civil de República Dominicana.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, enseguida designó la comisión que presidirá el senador por María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, quien además es presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además integran la comisión los senadores Prim Pujals Nolasco, Julio César Valentín, José Ignacio Paliza, Amable Aristy Castro, Amarilis Santana, José Hazim Frappier, Dionis Sánchez, PedroAlegría, y José Rafael Vargas.

La iniciativa, ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, y además establece la prohibición de los matrimonios entre menores de 18 años.

Proyecto regula telefónicas

Además, el Senado confirmó una comisión especial que se encargará de estudiar en un plazo fijo no mayor de 15 días, el proyecto que dispone la regulación de los servicios telefónicos y obliga a las telefónicas acreditar a los usuarios servicios no consumidos.

La comisión la presidirá Prim Pujals, y la completan Manuel Güichardo, José Ignacio Paliza, Amilcar Romero, Adriano Sánchez Roma, Amable Aristy Castro y Pedro Alegría.

La iniciativa que ya fue aprobada en primera lectura, es de la autoría del vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez y los coautores son Adriano Sánchez Roa y Félix Nova.

Sánchez dijo que la pieza legislativa busca transparentar las relaciones de las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones con sus clientes, respecto a los servicios pagados y consumidos.

El artículo 3 indica que los minutos pagados y no consumidos, al ser acordado una contratación para adquirir un servicio propagado, con una prestadora de servicio de telecomunicaciones, se establece que los minutos contratados y pagados por el cliente, que no hayan sido consumidos, serán traspasados y acumulados al siguiente mes.

También contempla el artículo 4, que los minutos que no se hayan sido consumidos que hayan sido pagados, se acumularan hasta por un plazo de doce meses.

El artículo 7 contempla que el servicio será suspendido cuando el usuario así lo entienda de manera temporal, por falta de pago o por cualquier otra causa, y las empresas no podrá seguir facturando el tiempo por el que se mantenga suspendido, y aduce que la reconexión quedará exento de pago.

Otros proyectos

El pleno de senadores aprobó en segunda lectura el proyecto que declara Día Nacional de la Cocina y la Gastronomía Dominicana y reconoce como Patrimonio Cultura Inmaterial de la República Dominicana, de la autoría del senador por San Cristóbal, Tommy Galán.

Otra iniciativa aprobada en única lectura es la resolución que solicita al presidente Danilo Medina la Construcción de la carretera Mao-Montecristi, de los senadores Manuel Güichardo y Heinz Vieluf Cabrera.

En primer lectura fueron aprobadas los proyectos sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas y la ley Orgánica sobre Derechos de participación Ciudadana y Mecanismos de Control Social, ambas de la autoría de Félix Bautista.

También fue acogida en primera lectura el proyecto que instituye la celebración del mes de la patria, propuesto por el senador de Pedernales,, Dionis Sánchez.