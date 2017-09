Machado: mediadores en diálogo en RD están parcializados con Maduro

El líder político Felipe González asegura diálogo en República Dominicana no va para ninguna parte.

Las negociaciones que el gobierno y la oposición de Venezuela intentan realizar en Santo Domingo, República Dominicana, choca con la visión que del mismo tienen dos figuras relevantes. Delegaciones del gobierno y la oposición estarían tratando de entablar un diálogo que tiene el visto bueno del gobierno de República Dominicana.

Una es la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que no rechaza la negociación que podría iniciar la oposición con el gobierno, siempre y cuando tenga como único punto la salida del gobierno de Nicolás Maduro.

“Una negociación sería lo ideal para el país, pero la única manera de hacer frente a la narcodictadura criminal que hoy gobierna Venezuela es hacerle frente con una posición de fuerza”.

Dijo que la fuerza de la oposición está en los ciudadanos y en las instancias internacionales. “Por eso hay que mantenernos firmes”, enfatizó.

Calificó de parcializados a los mediadores y puso de ejemplo al ex jefe de gobierno español “Rodríguez Zapatero de quien dijo es un agente del régimen de Maduro.

“Cada vez que él llega al país, aumenta la represión y la censura”, por lo que reclamó representatividad en el grupo de facilitadores y que estos sean confiables para que no favorezcan al gobierno.



Lo que piensa Felipe González

Mientras que el ex presidente del gobierno español Felipe González consideró que el nuevo intento de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolanos no irá a ninguna parte, porque no tiene ni agenda ni objetivos.

La agencia EFE reporta que en declaraciones al diario Eleftheros Typos, publicadas hoy, González, quien se encuentra de visita en Atenas, González explicó que llega a esta conclusión porque el diálogo que se desarrolla ahora en República Dominicana sigue las mismas características del iniciado en junio del año pasado.

“Era un diálogo sin una agenda ni unos objetivos, era un diálogo que ahora vuelve a reiniciarse sin agenda y sin objetivos. Por tanto, no irá a ninguna parte, desgraciadamente”, precisó.