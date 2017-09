El Paradise Con 2017 espera la asistencia de 8,000 fanáticos

El singular evento que fusiona comics, animé, videojuegos, cine y mucho más, espera superar las expectativas de asistencia en su segunda edición.

Santo Domingo, Distrito Nacional. Septiembre, 2017.- Por segundo año consecutivo, Santo Domingo se prepara para vivir la convención de animé, comics y videojuegos más importante de la República Dominicana.

El Paradise Con 2017 reunirá a los amantes de estas actividades y de otros aspectos de la cultura popular en un evento de incomparable diversión para toda la familia, que se llevará a cabo en el salón de eventos de Sambil, durante los días 23 y 24 de septiembre.

Como convención, el Paradise Con busca agrupar dentro de sí un número significativo de eventos que aunque de naturalezas distintas, poseen el mismo objetivo de proporcionarle al usuario una experiencia inolvidable en cada una de las actividades programadas.

“Este año tenemos como tema principal el Cosplay, por lo que contaremos con dos cosplayers internacionales como invitados especiales, Enji Night desde Hungría y Leon Chiro, desde Italia. Además contaremos con la presencia de más de 40 cosplayers locales quienes estarán interactuando con nuestro público”, dijo José Constanzo, representante del comité organizador del Paradise Con.

Por si fuera poco, el evento contará con muchas otras actividades entre ellas shows de magia con Félix Bodden, espectáculos comedia con Starlyn Ramírez, speed painting con Tom Jansen, presentaciones de baile con diferentes grupos de K-Pop, Vanessa Angulo y su grupo y otros. Además de vendedores de cómics, animé y coleccionables nacionales e internacionales, exhibiciones, paneles, fotocabinas, rifas y concursos.

Por supuesto, no faltará su muy esperada zona gamer donde los fanáticos de los videojuegos podrán experimentar con las más populares consolas y juegos del momento. Así como el torneo de videojuegos “Chousen”, en el que los participantes se enfrentarán en los videojuegos Street Fighter V, Smash Bros Wii U, Injustice 2, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Call of Duty Black Ops II y Call Of Duty Infinite Warfare, entre otros.

Paradise Con 2017 cuenta con el patrocinio de Decibel Pro Events, – Gameplay Videojuegos, Iqual Estudio Creativo, Primepaq, Savepoint Videogames, Magitek, Domino’s, Malta Morena, Cabify, Gustazos, Pepsi y Funtástico.