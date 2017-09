Juan Luis Guerra encanta y conecta con su música en New York

La próxima presentación de Juan Luis Guerra será el día sábado 16 de septiembre donde de seguro pondrá a vibrar a los neoyorquinos amantes de la música del artista dominicano, como en su primera presentación en el mismo Teatro United Palace.

Por José Zabala

New York- El cantautor dominicano Juan Luis Guerra, realizo su primera parada en New York, de su gira que lleva el nombre de su último trabajo discográfico “TODO TIENE SU HORA”, con un éxito total. El Teatro United Palace fue el escenario perfecto del histórico concierto el cual está ubicado en la comunidad latina de Washington Heights, y el corazón de la comunidad Dominicana, para el gran encuentro del carismático artista conectar con su gente con su musica.

Miles de seguidores de todas las generaciones y de diferentes países abarrotaron el emblemático teatro, para disfrutar de un excelente concierto con el intérprete del popular tema “El Niagara en Bicicleta” entre otros éxitos. “El carisma y la música de Juan Luis es única y eso nos llena de orgullo y nos conecta con nuestra tierra. Juan Luis es un icono de nuestra música y será apoyado siempre. Gracias a Félix Cabrera por este histórico concierto”, dijo Patricia Polanco.

“La Bilirrubina”, “Ojalá que llueva café”, “El Niágara en bicicleta”, “Bachata en Fukuoka”, “A pedir su mano”, “Bachata Rosa”, así como sus éxitos actuales: “Tus Besos”, “Todo Tiene Su Hora”, “Muchachita Linda” y “De Moca a París”, fueron algunos de sus temas que conformaron el repertorio de su primera noche con los dominicanos y latinos en New York.

La próxima presentación de Juan Luis Guerra será el día sábado 16 de septiembre donde de seguro pondrá a vibrar a los neoyorquinos amantes de la música del artista dominicano, como en su primera presentación en el mismo Teatro United Palace.

“Gracias a todos por estar aquí. Gracias por apoyar mi música, a todos los latinos. Saludos Lin Manuel Miranda y su familia por venir esta noche para estar conmigo y a muchas personas más”, dijo Juan Luis Guerra.

Juan Luis Guerra, realizo un gran concierto con una excelente producción cargada, de luces, llamativos visuales que identificaban las canciones del artista, sonido y efectos especiales bajo la organización y producción de Félix Cabrera, el cual fue patrocinado por el Ministerio de Turismo de la Republica Dominicana y supervisado por John Sepúlveda junto a un gran equipo.

“Como siempre muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por apoyar todas las acciones e iniciativas del Ministerio de Turismo de República Dominicana que encabeza el Lic. Francisco Javier García para conectar con todos los dominicanos en el exterior. Juan Luís Guerra es un embajador, número uno a nivel mundial, que ha puesto el nombre de nuestro país en alto y por lo alto.

Tener a Juan Luís en el corazón de Washington Heights, aquí en la ciudad de Nueva York, en donde tenemos casi dos millones de dominicanos, es traerle la cultura y un pedacito de la Isla a toda esta gente que viven aquí, que trabajan día a día y donde nosotros queremos que se mantenga esa conexión con nuestro país”.

“Donde puedan ir al país, hacer las mejores vacaciones hacer su segundo hogar a sus hijos que nacieron aquí, que no conocen la belleza de nuestras playas, de nuestra cultura, que no se pierda esa conexión y que se conozca lo que estamos haciendo. Nos sentimos orgullosos de poder tener a Juan Luís aquí, y que todos los dominicanos, y donde tenemos muchos latinos, colombianos, ecuatorianos, hispanos, y la casa está llena en el mes de la hispanidad. Entonces es una felicidad para nosotros”, dijo Lucien Echavarria, directora de la oficina de Turismo de la ciudad de New York, y zona Nordeste de los Estados Unidos.

En la gran noche de Juan Luis Guerra, se presentó la estelar artista Dominicana Techy Fatule, mostrando cualidades interpretativas de gran proporción y recibiendo los aplausos de los presentes. La artista interpreto canciones de su gran repertorio que llegan al corazón de sus seguidores y de los amantes de una música rica en letra y melodía, que llega al alma.

La presentación de Juan Luis Guerra fue realizada por Frederick Martínez “El Pacha” de la Mega 97.9FM y Gloria B de amor 93.1 FM.

