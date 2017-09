Ley de Partidos, PLD y Bosch

Este sábado el Comité Político del PLD se reúne para decidir la posición de esa entidad sobre la ley de partidos. Es una reunión de una gran importancia y trascendencia pues lo que se decida en esa reunión, es casi seguro que será lo que aprobará el congreso y se convertirá en ley definitiva. Es por eso que los líderes del PLD, en especial Danilo y Leonel, deben saber manejarse y pactar, dirimir sus diferencias con sentido de humildad y buscar que se apruebe la ley de partidos más conveniente, posible y efectiva para este tiempo.

Desde el punto de vista orgánico no soy ni nunca he sido militante del PLD. Pero desde el año 1999, cuando mi gran amigo Javier González, ido a destiempo, me presentó a Danilo Medina y su proyecto presidencial, lo asumí y he sido parte activa de los seguidores del actual presidente y del proyecto de nación que encarna el PLD. Es por eso que creo que este partido, debe seguir siendo un referente de actuación política para favorecer a los mejores intereses de la nación y a las grandes mayorías de la población. En ese orden, estoy convencido de que la reunión de hoy va a concluir con un gran pacto de sus líderes y con una propuesta al país de una ley de partidos justa, ecuánime y que llenará las amplias expectativas que se han creado.

Para eso los miembros del Comité Político del PLD deben retornar un poquito a Juan Bosch. Y en especial a lo que él plantea debe ser un partido. En su libro”El Partido Concepcion, Organización y Desarrollo”, publicado en 1983, el líder histórico de los peledeístas expresa lo siguiente: “Los partidos no tienen que ser mayoritarios, lo que tiene que tener un partido político no es una mayoría de miembros sino una gran autoridad moral sobre el pueblo. Y precisaba: “…lo que necesitamos en el PLD no son cientos de miles de miembros, sino capacidad política y mucha capacidad de sacrificio”.

De eso se desprende que, de acuerdo al creador y principal doctrinario del PLD, un partido debe mantener siempre su propia identidad y actuar con capacidad política en todo momento. Por eso, ante estos tres aspectos conflictivos de la ley de partidos, tanto Danilo como Leonel, deben actuar asumiendo su papel de líderes inspirados en Juan Bosch.

Pienso entonces, que lo primero en que deben ponerse de acuerdo es en mantener las primarias de los partidos con su propio padrón, pero evitando que un partido pueda influir en la escogencia del candidato de otro. Eso es lo que le da identidad e integridad de cuerpo a cualquier organización en este tiempo. Si se decide que todas las primarias se realicen el mismo día supervisadas por la junta, entonces los militantes de cada partido deberán confirmar seis meses antes al organismo electoral, via electrónica, que son militantes de esa organización. Y en la convención interna solo podrán votar los que hayan reconfirmado su militancia.

Ese procedimiento impide que las direcciones de los partidos se inventen un padrón a última hora, buscando derrotar a un sector adverso. Asimismo, eso impide que los militantes de un partido puedan votar en otro partido diferente, pues solo tendrá derecho a votar en el que fue reconfirmado como miembro.

En lo referente a la cuota de la mujer, el PLD debe asumir una posición de avanzada, no de retroceso. Las mujeres han sido marginadas históricamente de los puestos y funciones principales de los partidos y del estado. Ya es tiempo de abrir mucho más el espacio de las mujeres, y el PLD debería llevar la vanguardia en eso. Lo correcto sería que se ampliara hasta un 50% la cuota femenina en los puestos de elección popular. Eso es hacer justicia con las mujeres.

Finalmente, en cuanto al aspecto de los aportes económicos de campaña, es necesario poner un límite razonable en el monto que pueda aportar un empresario y una persona cualquiera, a la campaña de un candidato. Y ser estricto en el cumplimiento de esa decisión, pues así logramos que quienes ganen sean los de mayor calidad y capacidad, y no los que posean más dinero, que mucho veces no pueden ni siquiera justificar.

La suerte echada y estoy convencido que hoy, nuevamente, el PLD saldrá más unido y más fortalecido.

