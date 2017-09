Llega a San Martín avión con alimentos enviado por Abinader

NUEVA YORK.- El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la isla de San Martín, Pablo Enrique Hanson Richardson, agradeció al Lic. Luis Abinader su pronta respuesta para contribuir con el rescate de decenas de dominicanos que quedaron damnificados tras el paso del huracán Irma por ese territorio.

Hanson Richardson indicó que gracias a esa acción urgente, la mitad de esos dominicanos ya se encuentran sanos y salvos en su país y que los demás regresarán como pasajeros en viajes públicos que fueron pagados y coordinados por el Lic. Abinader y su equipo de Ultramar encabezado por Margarito Carlos de León, secretario internacional del PRM y coordinador en Utramar de LAP-2020.

El mensaje de Hanson Richardson dice: “Agradecemos al Lic. Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje por el gran esfuerzo para lograr que una parte de nuestros compañeros hoy se encuentren en la Republica Dominicana. No tengo palabras para expresar mi gratitud por el respaldo solidario recibido desde el inicio de la tragedia, por mi compañero Margarito Carlos De Leon, quien, siguiendo instrucciones del Lic. Abinader formó una comisión para la ejecución y seguimiento encabezada por el compañero Emigdio Moronta, Coordinador; Carmen Rosa Santos, Sub-Coordinadora; Norberto Rodríguez, Tesorero; Isabel Cordero, Comunicaciones; Antonio Fernández Mena, Logística; Yris Ledesma, Tecnología, y el Lic. Opinio Diaz desde la Republica Dominicana. Expresamos nuestro eterno agradecimiento a mis compañeros del PRM en Ultramar, que Dios los bendiga a todos”.

Un avión privado recogió el jueves a una parte de esos dominicanos, pero en lugar de enviar un segundo avión se procedió a buscar el resto de los damnificados por medio de líneas aéreas que ya han restablecido sus vuelos desde la Isla de San Martín.

De León expresó su agradecimiento, a nombre del Lic. Abinader, a todos los dominicanos en el exterior que están ofreciendo contribuciones económicas para que sus compatriotas puedan ser rescatados de la isla de San Martín.

La isla caribeña de St. Martin fue una de las más afectadas por el paso del huracán Irma. Allí, cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas. Del otro lado, en San Bartolomé, otras siete perdieron la vida.

El rey Guillermo de Holanda y el presidente francés Emmanuel Macron viajaron a la isla para recorrer la parte holandesa y francesa, respectivamente.

“Nunca he experimentado algo como esto antes y he visto un montón de desastres naturales en mi vida. He visto muchas zonas de guerra en mi vida, pero nunca he visto algo así”, reconoció el monarca.

Macron, por su parte, aseguró que la “máxima prioridad” de su gobierno es que los habitantes de la isla vuelvan a la vida normal lo antes posible.