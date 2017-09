Fundación Yo También Puedo presenta musical “Quiero un Cuento”

Asistieron a la función de gala la Vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández y la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina.

Santo Domingo, Viernes 15 de septiembre 2017.- La Fundación Yo También Puedo presentó su tercer musical “Quiero un Cuento”, al que asistió la Vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández y la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, realizado en el Palacio de Bellas Artes.

El musical para toda la familia, cuenta con un elenco de 30 Chicos con capacidades diferentes (Síndrome de Down, Autismo, Parálisis Cerebral, Deficiencia Intelectual) junto a Javier Grullón, Karla Fatule, Carolina Rivas, Estefany Piña, Bianca García e Iván Mejía. Por primera vez los chicos de la fundación cantarán en vivo.

María Esperanza Haché, fundadora y directora de la entidad, agradeció la presencia de la Vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño de Fernández y de la Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, por apoyar con su distinguida presencia esa función de gala, ambas damas recibieron un ramo de flores de los niños que participan en el musical.

También agradeció a los patrocinadores de este musical: AFP Siembra, Burger King, Colorín, Franjul Corporativa, Ágora Mall, BanReservas, Ministerio de Cultura, Palacio del Cine, Post Digital, Plaza Lama, Colegio Loyola, Colegio Escuela Nueva, My Little School, Lincoln Road, HH exquisiteces, Down Town Center, Caribbean Cinemas, Home Gallery y Pizarrelli.

El musical es producido por María Esperanza Haché como directora y productora general; Wendy Quéliz, directora artística y teatral; Laura Amelia Núñez, dramaturga; Miguel Ángel Soul, director musical; Alejandro Espino, director vocal; Ariel Leonardo y Laura Isabel Fernández (ALLF), director coreografía y estilo; Oscar García, Producción de línea; Cristian Pérez, coordinador y letras de las canciones; Emmanuel Caamaño y Tilde Herrera, diseño de vestuario; Ángela Pérez y Juan Carlos Tavárez, confección de vestuario, Rafael de los Santos (Poteleche), diseño de escenografía y Carlos Ortega realización de escenografía.

Las funciones se presentarán el sábado 16 a las 4:00 pm; y a las 7:30 pm entrada general $1,000.00 pesos por persona. Y el domingo también habrá dos funciones a las 4:00 pm y a las 7:30 pm, entrada general $1,000.00 pesos. Las boletas están a la venta en la Boletería de Bellas Artes, en la Fundación Yo También Puedo y en Home Gallery.

Sinopsis

Esta es la historia de un lobo rescatado por una hermosa familia. A medida en la que va creciendo, como un miembro más de la familia, el lobo siente que ya no encaja en esta historia color de rosa y decide huir de su casa a escribir un cuento donde él y solo él pueda decidir todo como quiera y cuando quiera. A su huida se une Huguito, su pequeño dueño y hermano, quien con la ayuda de un ángel, sale en busca del lobo con el fin de que regrese a casa y viva una vez más en este hermoso cuento en familia. Pero para ello, deben atravesar por una serie de cuentos clásicos y así lograr que el lobo aprenda la lección.

La fundación ha realizado diferentes eventos sociales de recreación, siendo los más destacados los musicales, “Escucha mi Sueño” presentado en el año 2011 y “Gliburbit, una aventura de otro mundo” presentado en el año 2013.

Perfil

La Fundación Yo También Puedo es una fundación pedagógica artística que estimula a niños, niñas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes; utilizando el arte como medio y herramienta para el desarrollo de las habilidades sociales, cognitiva, de comunicación, observación, creatividad y expresión.

La misma fue fundada y creada por María Esperanza Haché y Marcelle Berrido desde el año 2010, bajo el compromiso de luchar por la integración e inclusión social, educativa y laboral de la comunidad a que beneficia.

Yo También Puedo cuenta con especialistas capacitados en las artes, educación y psicología. Estos imparten clases de artes plásticas, danza, teatro, música, etiqueta y protocolo, pensamiento lógico y deporte. Más información en www.yotambienpuedord.com.