Michel “El Buenon” de un batey de Barahona a grandes escenarios

El reconocido salsero dominicano abre su corazón y cuenta todas las vicisitudes que tuvo que pasar para alcázar su gran éxito.

El popular cantante y compositor Michel ¨El Buenon¨, considerado el salsero más cotizado, es un hombre de gran corazón y con una historia digna de admirar, pues a pesar de todas las vicisitudes que pasó durante su infancia y juventud llegó a ser grande, tal y como le inculcó su abuela Doña Crisiana.

Miguel Batista, su nombre de pila, describe su niñez como ¨terrible¨. Es el mayor de seis hermanos, tres hembras y tres varones, de estos últimos dos murieron, uno cuando nació y el otro muy joven en un accidente.

Su madre quedó embarazada a los 13 años y el padre de esta al saberlo la echó de la casa y fue a parar a otros hogares de donde también fue echada. Al final tuvo al bebé (Michel El buenon) en la calle y lo abandonó.

¨De madrugada un sereno vio a la criatura llorando en el basurero y llamó a una partera llamada Taya, quien cogió el bebé y lo limpió. Luego empezaron a buscar a la madre del recién nacido. En el Batey 7 de Barahona solo habían dos embarazadas, así descubrieron de quien era el niño¨, expresó el artista.

El ganador de tres premios Casandra dijo con tristeza que su madre después de parir, frustrada por su situación, se escondió lejos de todo.

´´La vida mía ha sido toda una película. Fueron con el niño donde mi abuela y le dijeron que esa criatura era su nieto y ella empezó a llorar y le dijo a su esposo (¨yo boté a mi hija por ti, pero a mi nieto no lo puedo botar¨), luego recogió sus cosas, dejó a su esposo y se fue a vivir donde su madre con el bebé¨, narra el salsero.

Entrevistado anoche en el programa Encuentro Informal, que conducen los comunicadores Julio Martínez Pozo y Mildred Charlot, y que se transmite cada sábado por Antena 21, Michel ¨El Buenon¨ cuenta que su madre apareció dos años después.

Hasta los siete años de edad el cantautor creyó que su abuela Doña Cristiana era su madre. A los siete años descubrió la verdad, al escuchar una conversación entre su madre y su abuela desde detrás de una puerta, se fue de la casa entristecido, tomó un camión que venía a la capital y llegó al kilómetro cero que es el Parque Independencia.

A partir de ahí fue que conoció a Doña Trina en la calle El Conde, a quien ayudaba a cruzar la calle, a esta señora le contó una historia de que había cruzado la frontera y que mi padre y mi madre habían muerto¨.

Doña Trina lo acogió en su casa y nueve meses después la abuela, Doña Crisiana, pudo encontrar a Michel a través de un barahonero, y contarle a Trina todo lo que había pasado en realidad. Ambas empezaron a llorar, según cuenta el artista. Así es como la señora Trina se convirtió en su segunda madre, y le enseñó a leer y a escribir.

Pese a todo lo sucedido el salsero entendió con el tiempo que no tenía nada que perdonar porque sus padres no le hicieron nada y que era él quien tenía y quería pedir perdón. Entendía todo lo que su madre pasó con la adolescencia. ¨Yo no pedí nacer, pero creo que mi madre y mi abuela no tienen la culpa de lo que me pasó¨.

En el batey de Barahona el cantante aprendió creole y en la iglesia con un profesor aprendió francés, portugués y un poco de inglés.

El salsero

Su apodo de ¨El Buenon¨ no es un símbolo, ocurrió una vez que llegó tarde a una presentación en Miami y no lo querían dejar cantar, entonces una señora de 70 años que se hacia el show para ella comenzó a gritar ¨Michel el buenon¨.

En sus inicios formó parte de la agrupación Tabú Combo, un grupo de Puerto Príncipe radicado en la ciudad de New York, grabando éxitos como “Inflaciones General”, “La Llave”, entre otros; y componiendo el tema “Apipi”, conocido en el idioma francés y en el texto español como “El Jardinero” que grabó junto a su amigo Wilfrido Vargas.

Luego formaría parte de la orquesta de Johnny Ventura, con quien empezó a viajar en los años 80.

El artista narra que a los 13 años escribió la canción ¨No me conoces¨, que grabó Marc Antony, que trajo muchos problemas de controversia porque la gente no creía que la escribió él.

Lo que hizo más famoso a este gran artista fue el hecho de cantar canciones de otros compositores, pese a que él es un gran compositor.

Entre los temas destacados en salsa están “La Primavera”, “Cuando Los Sapos Bailan Flamenco”, “Víveme”, “Tú Ni Te Lo Imaginas”, “Hoy Daría Yo La Vida”, y “A La Primer Persona”.

Sinceridad

Reitera que la vida ha sido una prueba muy dura. Tiene tres hijos que son su adoración. Cuando llegó la fama de viajar con Johnny Ventura, su primera familia no aceptó tanto tiempo de ausencia y por eso su hogar se dividió. Sufrió mucho porque se quedó solo con sus hijos. Más tarde conoció a Miosotis, su esposa desde hace 14 años, con quien tiene dos hijos, y quien lo acompaña a todas sus presentaciones.

Experiencias

Michel El Buenon fue en un barco a Martinica, Guadalupe cantando en francés, incluidos los temas de Charles Aznavour. Un indiano en París lo llevó a conocer al gran artista francés, y vivió en la casa de este durante seis años. ¨Él decía que yo era el hijo que deseaba tener, y me ponía a cantar sus canciones. En ese entonces tenía 17 años¨.

Destaca que debe su éxito primero a su país, es aquí donde se ha pegado y le han dado todo el apoyo, y también a otros países como Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador.

Hizo ¨´Chávez corazón del pueblo¨ con un merenguero llamado Omar Henríquez, a través de su amistad con Elías Jagua que fue canciller de ese país. A raíz de esto hizo buenas relaciones con el extinto presidente Hugo Chávez, pero nunca intervino en nada político.

Dice que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Expresa que quedó millonario, pero no en dinero, sino en conocimiento y relaciones.

El reconocido salsero manifiesta que ha sido el dueño de su destino, y a pesar de que nunca fue a la escuela, lee, escribe y habla siete idiomas.

¨Todo el que tiene deseo que eche para adelante porque la vida es una, y lo que vivimos, lo que sentimos es lo que somos. Muchos no llegan por tener miedo¨, expresó.